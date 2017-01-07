سعر الدولار اليوم السبت الموافق 7/1/2017 فى البنوك وسعر الدولار فى السوق السوداء

سعر الدولار اليوم، نقدم لكم اليوم سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 7 يناير 2017 فى البنوك المصرية، وأيضا السوق السوداء، واستقر سعر الدولار مقابل الجنية المصري فى معاملات اليوم فى البنوك المصرية، وكان متوسط سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية 18.35، بينما سجل سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم السبت يتراوح بين 19 إلى 19.50 جنية مصري.

أخبار الدولار اليوم

انخفض الدولار الأمريكي اليوم عالميا إلى أدني مستوى له فى الثلاث أسابيع الماضية، وجاء ذلك بعد النمو الاقتصادي الكبير لدول شرق أسيا وعلى رأسهم هونج كونج والصين الذي حققوا اكبر مستوى لهم فى اخر 17 شهر، وأيضا انخفض الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا أمام العملات الأوربية الأخري مثل الفرانك السويسري واليورو والجنية الاسترليني.

بلغ اليوم السبت الموافق 7 يناير 2017 سعر الدولار الأمريكي فى السوق السوداء المصرية للشراء حوالى 19.50 جنية مصري، بينما سعر البيع للدولار فى السوق السوداء حوالى 19.80 جنية مصري فقط لأغير.

سعر الدولار اليوم فى البنوك

في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي فى بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم فى حالة الشراء 18.2 جنية مصري، أما فى حالة البيع 18.25 جنية مصري.

فى بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول اليوم فى حالة الشراء 18 جنية مصري، أما فى حالة البيع 18.25 جنية مصري.

فى بنك المصرف المتحد.

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك المصرف المتحد فى حالة الشراء 18.15 جنية مصري، أما فى حالة البيع 18.21 جنية مصري.

فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدولار فى البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم فى حالة الشراء 18.1 جنية مصري، فى حالة البيع 18.3 جنية مصري.

فى بنك HSBC

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك HSBC فى حالة الشراء 18.5 جنية مصري، وفى حالة البيع 19 جنية مصري.

فى بنك بيريوس

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك بيريوس فى حالة الشراء 18.2 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.3 جنية مصري.

فى بنك البركة

سجل سعر الدولار فى بنك البركة اليوم فى حالة الشراء 18.08 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.33 جنية مصري.

فى بنك مصر إيران للتنمية

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر إيران للتنمية فى حالة الشراء 18.2 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.5 جنية مصري.

فى البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقي اليوم فى حالة الشراء 17.93 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.18 جنية مصري.

فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية فى حالة الشراء 18.22 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.25 جنية مصري.

فى البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك العربي المصري اليوم فى حالة الشراء 17.86 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.11 جنية مصري.

فى البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولي CIB فى حالة الشراء 17.86 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.11 جنية مصري.

فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي فى بنك القاهرة اليوم فى حالة الشراء 17.86 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.11 جنية مصري.

فى بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر فى حالة الشراء 17.85 جنية مصري، وفى حالة البيع 18.1 جنية مصري.

البنك الشراء البيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.2 جنية مصري 18.25 جنية مصري

المصرف المتحد 18.15 جنية مصري 18.21 جنية مصري

كريدي أجريكول 18 جنية مصري 18.25 جنية مصري

بنك HSBC 18.5 جنية مصري 19 جنية مصري

بنك بيروس 18.2 جنية مصري 18.3 جنية مصري

بنك البركة 18.08 جنية مصري 18.33 جنية مصري

بنك مصر إيران 18.2 جنية مصري 18.5 جنية مصري

البنك العربي الأفريقي 17.93 جنية مصري 18.18 جنية مصري

بنك الإسكندرية

18.22 جنية مصري 18.25 جنية مصري

بنك CIB 17.86 جنية مصري 18.11 جنية مصري

بنك القاهرة 17.95 جنية مصري 18.18 جنية مصري

البنك الأهلي 17.86 جنية مصري 18.11 جنية مصري

صرح طارق عامر رئيس البنك المركزي أن السوق السوداء اختفت تماما بمجرد تعويم الجنية المصري، والذي اعطي للبنوك ميزة إضافية وهى منافسة السوق السوداء، ونجحت البنوك فى ذلك، وأضاف عامر أن الأسعار فى الأسواق سوف تكون إلى طبيعتها فى الفترة القادمة.

صرح بعد الخبراء الاقتصاديين أن سعر الدولار الحالي سبب كساد كبير فى عمليات البيع والشراء بالنسبة للأجهزة الكهربائية والسيارات وأيضا الذهب، فهناك إحصائيه أوضحت أن بعد قرار تعويم الجنية المصري مبيعات الذهب انخفضت بنسبة 75%.

صرح الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه سوف يتم استضافة اكثر من 40 شركة من دولة بيلا روسيا من اجل عمل مفاوضات معهم للمشاركة مع بعض الشركات المصرية فى الصناعات الثقيلة، وسوف يصلون إلى القاهرة فى يوم 16 يناير القادم بحضور رئيس الجمهورية البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو.

صرح بعض الخبراء الاقتصاديين أن الدولار فى الفترة القادمة سوف يشهد انخفاضا فى الأسواق فى الفترة القادمة، وذلك بسبب أعياد الكريسماس وأيضا بداية السنة الجديدة حيث تعمل بعضا من الشركات على تقفيل الميزانيات الخاصة بها، وأيضا إيقاف بعد التجار الكبار استيراد السلع من الخارج.

صرح رئيس البنك المركزي الأستاذ طارق عامر أن بعد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بتعويم الجنية المصري فاد الاقتصاد المصري كثيرا بسبب زيادة الاحتياطي النقدي بالدولار الأمريكي فى البنوك، حيث زادت الاحتياط النقدي إلى 9.2 مليار دولار، أما عن سعر الدولار الأمريكي أضاف رئيس البنك المركزي أن سعر الدولار سوف ينخفض فى الأيام القادمة حتى يصل إلى معدلاته الطبيعية.

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 6 يناير 2016 فى السوق السوداء سعر يتراوح بين 19 جنية مصري إلى 19.50 جنية مصري فقط لأغير .

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي امس الأربعاء فى مصر فى حالة الشراء 18.27 جنية مصري، أما فى حالة البيع بلغ سعر الدولار حوالى 18.35 جنية مصري، بدأ الدولار الأمريكي امس بداية التعاملات مرتفعا ووصل فى بعض الأحيان إلى 18.55 جنية مصري بينما فى نهاية اليوم انخفض.

صرح الخبير الاقتصادي شريف الدولار أن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لم يؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار لان الحكومة المصرية عليها العديد من الالتزامات سواء كانت ديون أو غيرها، فيجيب على الحكومة أن تضع خطة فى القريب العاجل من اجل سداد كافة الالتزامات ومن ثم يتم ضخم كمية كبيرة من الدولار فى الأسواق من اجل تلبية احتياجات السوق المصري.

صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الأسعار سوف تستقر فى الأسواق مع استقرار الدولار الأمريكي، وأضاف إسماعيل مع القرارت الجديد التي نفذتها الحكومة المصرية بالاتفاق مع البنك المركزي نجحت نجاح كبير فى توفير كم كبير من الدولارات بعدما استطاعت البنوك المصرية منافسة السوق السوداء والتغلب عليه.

قال طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري أن السوق السوداء لم تختفى وما زالت تعمل حتى الآن، ولكن على نطاق صغير جدا فالبنوك المصرية منذ تعويم الجنية المصري استحوذت على الدولار تماما، واصبح فارق السعر بين السوق السوداء وبين البنوك لا يتخطى ال10 قروش بعدما كان الفارق بينهم كبير جدا.

فى نهاية تعاملات امس الأربعاء انخفض الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري، وبلغ متوسط سعر الشراء حوالى 18.1 جنية مصري فقط، أما بالنسبة للبيع بلغ حوالى 18.25 جنية مصري.

أعلي سعر للدولار الأمريكي للشراء اليوم فى بنك HSBC، وسعر هو 18.5 جنية مصري، أما اعلي سعر للبيع فى بنك مصر 18.11 جنية مصري واكد رئيس النبك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر أن فى نهاية سنة 2016 زاد الاحتياطي النقدي المصري كثيرا بعد تعويم الجنية وصل إلى اكبر قيمة له منذ عام 2011، فقيمة الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي الآن هو 24.3 مليار جنية مصري وفقا للمركز في 31/12/2016.

صرحت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة داليا خورشيد أنها تعمل فى الفترة القادمة على جعل الدولة المصرية منطقة جاذبة للاستثمار من اجل توفير الدولار، وصرحت خورشيد هذه التصريحات بعد اجتماعها مع اتحاد المستثمرين والغرف التجارية، تناولوا فى الاجتماع مسوده مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سوف يعرض على مجلس الدولة، وأيضا توفير فرص عمل للشباب فى مجال السياحة من اجل الاستفادة منهم فى تقوية هذا القطاع الهام الذي دائما قادر على توفير الدولار.

شبكةعيونالإخبارية

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