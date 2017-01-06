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الوادى الجديد تطرح مشروعى مصنعين للأسمنت الأبيض والرمادى

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الوادى الجديد تطرح مشروعى مصنعين للأسمنت الأبيض والرمادى الوادى الجديد تطرح مشروعى مصنعين للأسمنت الأبيض والرمادى

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد طرح مشروعات لإنشاء مصنعين للأسمنت الأبيض والرمادى بمنطقة نقطة الكيلو 35 على طريق بغداد الأقصر وعلى طريق الداخلة الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و400 مليون جنيه على مساحة مليون متر مربع بهدف تصنيع الأسمنت الرمادى والأبيض باستغلال الحجر الجيرى والطفلة المتوفرة بكميات كبيرة بالموقع الذى يقع داخل الحدود الإدارية وتحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى بيان له، أن الموقع المقترح تم اختياره لقربه من توافر المادة الخام اللازمة للصناعة بكميات كبيرة حيث يقع الموقع المقترح على طريق اسفلتى وهو طريق ممتد من طريق الخارجة / أسيوط وطريق الخارجة/الداخلة ويقع بجوار خط كهرباء الضغط العالى ويمكن الاعتماد على الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية من خلال إقامة محطة طاقة شمسية خاصة بالمصنع وكذا توافر وسائل مواصلات مختلفة والأيدى العاملة ومصدر للمياه الجوفية حيث يتم الترسية طبقاً لقانون الاستثمار الجديد برخصة نشاط صادرة عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

 


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