أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – أسعار الذهب اليوم ترتفع من جديد

  • أسعار
  • 148
Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – أسعار الذهب اليوم ترتفع من جديد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – أسعار الذهب اليوم ترتفع من جديد

جاء اليوم في الجمعة 6 يناير 2017، غير مستقرة في محلات الصاغة، حيث أنها ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم، تأثرًا بتذبذب الدولار في مصر، حيث  شهدت أسعار الذهب اليوم التأرجح في جميع الأعيرة، وانخفضت الأسعار في بدياة تعاملات اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 قيمة 628 جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الذهب وأيضًا سعر الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض المؤشرات العالمية.

هل ستعود أسعار الذهب في مصر إلى ما كانت عليه من قبل، أم سيشهد عنوان سعر الذهب في مصر ثورة من الارتفاعات المتلاحقة القادمة، أم ستظل أسعاره مستقرة حول سعره الآن، الإجابة ستكون صعبة لذا يفضل أن يتحدث عنوان سعر الذهب اليوم في مصر عن نفسه هذا العام بالإجابة، لذا سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم وكل يوم لمتابعة الأوضاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

    سعر عيار 24  يسجل 720 جنيه مصري.
    سعر عيار 21 يسجل 630 جنيه مصري.
    سعر عيار 18 يسجل 540 جنيه مصري.
    سعر عيار 14 يسجل  420 جنيه مصري.
    سعر عيار 10 يسجل 300 جنيه مصري.
    سعر أوقية الذهب يسجل 22392 جنيه مصري.
    سعر الجنيه الذهب يسجل 5040 جنيه مصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة