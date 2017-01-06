سعر الريال اليوم الجمعة 6-1-2017 في البنوك – أسعار الريال اليوم تستقر في التعاملات الصباحية

استمر سعر الريال اليوم الجمعة 6 يناير 2016 علي اسعاره التي أغلقت البنوك عليها أمس، نظراً لانتعاش مفاجئ في العملة المصرية، وأستقرار أغلب العملات العالمية أمامها، يأتي ذلك الأستقرار في وقت كان يتوقع الجميع ان يرتفع سعر الريال اسعار جميع العملات أمام الجنية المصري، لكن يبدو ان ذلك لم يحدث إلي الان، لكن قد يكون اليوم هو أول أيام التغيير في سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنية المصري امام العملات الاجنبية قفزت جميع العملات إلي اسعار لمك نكن نسمع عنها من قبل، حيث تضاعف سعر الريال السعودي عما كان في السابق قبل هذا القرار رسمياً، وهو ما جعل سعر الريال غير مستقر امام سعر الجنية، فدائماً ما نشاهد العديد من البنوك التي ترفع سعر البيع والشراء للريال السعودي، تلك الأسعار جعلت العديد من من يملكون مدخراتهم بالعملات الاجنبية والريال السعودي تحديداً مترددين في تغيير الريال إلي العملة المصرية الجنية، خوفاً من أى خسارة محتمله مستقبلة، رغم ان سعر الريال السعودي اليوم هو مشجع للكثير ان يقوم بتغييره فهو أقترب من 5 جنيهات، في رقم لم يصل له الريال في وقت من الأوقات.



سعر الريال اليوم

نلاحظ هنا ارتفاع سعر الريال السعودي الأن حيث تخطي سعر الريال حاجز الخمس جنيهات في تعاملات البنوك اليوم وهو سعر تاريخي لم يحدث من قبل في البنوك، هذا يعتبر تحول جديد في السوق المصرفي المصري، حيث أرتفعت جميع العملات الاجنبية وعلي رأسها الريال امام الجنية المصري في تعاملات اليوم سواء بالبنوك او بالسوق السوداء، انظروا غلي الجدول لمعرفة سعر الريال كل بنك

السعر الأول للشراء، والثاني هو سعرالبيع للريال، واليكم الجدول الكامل لقائمةاسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

SAIB Bank

4.95 5.03

البنك الأهلي الكويتي – مصر

4.93 4.96

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.92 5.04

بنك الاسكندرية

4.89 4.90

المصرف المتحد

4.88 4.96

البنك المركزي المصري

4.84 4.92

كريدي أجريكول

4.82 4.91

بنك بلوم مصر

4.80 4.87

البنك العربى الافريقي الدولى

4.79 4.89

بنك القاهرة

4.78 4.88

البنك الأهلى المصري

4.77 4.84

بنك مصر

4.77 4.84

بنك فيصل الاسلامى المصرى

4.76 4.87

بنك قناة السويس

4.76 4.87

البنك التجاري الدولي

4.75 4.84

بنك البركة

4.74 5.04

بنك مصر إيران للتنمية

4.73 5.09

البنك الأهلي اليوناني

4.72 4.93

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

.ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أرتفاع جميع العملات أمام الجنية المصري، ومن ضمن تلك العملات الريال السعودي، نظراً لحاجة المعتمرين دائماً إليه، تابعونا علي مدار اليوم لمعرفة كل جديد في سعر الريال اليوم.أما سعر الريال السعودي في السوق السوداء، فانه لم يرتفع كثيراً عن السعر الأعلي في البنوك العاملة في مصر، نظراً لأن بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير الجنية أصبح سعر الدولار متقارباً بين الجميع، حيث ان سعر الريال اليوم في السوق الموازية المصرية وصل إلي 5.00، ويختلف السعر من تاجر إلي أخر.

سعر الريال السعودي إلي الأن لم يتغير في تعاملات اليوم، ويبدو أن الوضع هادئاً في البنوك اليوم، حيث أستمرت أسعار الأمس إلي الأن في البنوك العاملة في مصر، وفي السوق السوداء، ويبدو ان الوضع علي الأغلب سيظل هادئاً طوال اليوم في التعاملات الصباحية.

وكان سعر الريال قد انخفض في الأوانة الأخيرة أكثر من مرة وذلك بسبب أرتفاع الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، ومن المتوقع ان يشهد أختلافاً في التعاملات المسائية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ولهذا سنقوم بالمتابعة معكم لمعرفة أي جديد في سعر الريال السعودي.

شبكةعيونالإخبارية

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