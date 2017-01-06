سعر الدولار اليوم الجمعة 6- 1- 2017 في البنوك والسوق السوداء تراجع ملحوظ وتوقعات بالصعود التدريجي

استقر سعر الدولار خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 6 يناير 2017، حيث يبدو أن اسعار الدولار بالبنوك اليوم تمر بحالة من الأنهيار في الأوانة الأخيرة، وهذا ما يظهر خلال الفترة الأخيرة، حيث أن سعر الدولار اليوم في البنوك وصل لسعر هو الأفل منذ شهر، بعدما كان وصل قبل أسبوعين لرقم تاريخي، حيث أن السعر الأن أصبح أقل كثيراً، ويبدو أننا نسير في تلك الاوانة في مرحلة أنخفاض لسعر الدولار مقابل الجنية المصري التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، حيث أنخفض مجدداً سعر الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 6/1/2017 في البنوك سيكون نشيطاً للغاية لذلك قمنا بعمل جدول سوف نحدثه بإستمرار وسوف نقدم لكم في هذا الجدول البنك الأفضل والاعلي سعراً للدولار، والبنك الاقل سعراً للدولار، وعليك عزيزي القارئ الاختيار بين تلك البنوك، كما أننا سوف نقوم بعرض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث أننا قبل كتابة سعر السوق السوداء نقوم بالاتصال بأكثر من تاجر لمعرفة متوسط سعر الدولار العملة الامريكية في البنوك والاسواق الموازية وأختيار السعر الانسب سواء في حالة البيع او الشراء .



سعر الدولار اليوم 6-1 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم بالبنوك علي النحو التالي، حيث كما يتضح من الجدول أسفل، ان سعر الدولار مختلف من بنك إلي اخر، ونرى أن البنوك صاحبة الفروع الأقل في جمهورية مصر العربية هي صاحبة السعر الأعلي، لجذب من يملك العملة الامريكية إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها أقل بعض الشيئ، هذا الجدول به سعر الدولار لجميع البنوك التي تعمل في مصر وعليك عزيزي الاختيار.

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك مصر إيران للتنمية 18.40 18.70

إتش إس بي سي مصر 18.25 18.75

بنك الإسكندرية 18.22 18.25

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.20 18.30

المصرف المتحد 18.20 18.30

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.20 18.30

البنك المركزي المصري 18.11 18.39

بنك التعمير والإسكان 18.10 18.40

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.10 18.21

بنك البركة مصر 18.05 18.30

البنك اﻷهلي اليوناني 18.05 18.30

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.00 18.25

البنك المصري الخليجي 18.00 18.25

بنك قناة السويس 17.95 18.20

بنك بلوم مصر 17.95 18.20

كريدي أجريكول مصر 17.95 18.20

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 17.93 18.18

بنك القاهرة 17.86 18.11

البنك التجاري الدولي 17.86 18.11

البنك اﻷهلي المصري 17.86 18.11

بنك مصر 17.85 18.10

البنك العربي مصر. 17.85 18.10

بنك فيصل الإسلامي المصري 17.80 18.10

توقعات سعر الدولار في قادم الأيام، فسعر الدولار متوقع له الأرتفاع بحسب خبراء حتى منتصف شهر يناير ، ثم يبدأ بالأنخفاض التدريجي بعد ذلك، وذلك بسبب تحويل الشركات الأجنبية العاملة في مصر أرباحها بالدولار إلي موطنها، دعونا لا نتعجل الأمر، سنرى هل هذة التوقعات صائبة أم خاطئة، لكن في النهاية نرجو زيارتنا دائماً لقراءة تلك المقالة المحدثة علي مدار اليوم لمعرفة كل جديد.

وقد أنخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلي 18.60 وهو رقم مرتفع كثيراً عن سعر البنك الان، ومن المنتظر ان يتغير مع أى تغير في سعر البنك حيث انه يوجد أرتباط كبير بين السعر في البنك وفي السوق السوداء

وتعاني مصر الان من نقص من العملة الاجنية نظراً لقلة أيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلي ان ازمة أنخفاض سعر البترول التي ادت إلي قلة انتاجة قد قلصت عدد السف الماره بقناة السويس، بالإضافة إلي نقص تحويلات المصريين بالخارج.

وبدأت البنوك اليوم بالأسعار التي أغلق عليها امس حيث ان أفضل بنك يقوم بشراء الدولار هو بنك مصر أيران مقابل 18.40، بينما أفضل بنك يبيع الدولار هو بنك مصر بـ 18.10، وتلك هي نفسها اسعار الصباح حتى الان في البنوك.

ما زال الوضع هادئاً حتى الان في الجهاز المصرفي المصري، حيث انه لم يحدث جديد حتى الأن في المعاملات الصباحية في البنوك الخاصة أو البنوك الحكومية المصرية، كما لم يحدث أى جديد في سعر الدولار بالسوق السوداء المصرية حتي الأن.

اليوم هو نهاية تعاملات البنوك الأسبوعية حيث أن البنوك لا تعمل بكامل طاقتها ، رغم أعلان البنوك انها تعمل، لكن ليس جميع البنوك تعمل، بالإضافة إلي أن البنوك التي تعمل لا تعمل بكامل قوتها، ولا تقوم بتغيير أسعار الدولار، مما يعني ان الأسعار التي عليها اليوم ستستمر حتى يوم الأحد.

ولا يزال حتى الأن بنك مصر إيران البنك الاعلي سعراً للشراء اليوم، حيث ان السعر الان لا يزال الأفضل بين البنوك مسجلاً 18.40، وهو فارق كبير عن أقرب بنك، ودائماً ما نشهد البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة أنها صاحبة الأسعارر الأعلى متفوقة علي البنوك الحكومية.

اليوم الجمعة لا تعمل جميع البنوك، كما ان البنوك التي تعمل اليوم، لا تعمل بكامل قواها، وما يعطي أحتمالية ضئيلة لتغيير سعر الدولار اليوم في البنوك، لكن اليوم من المحتمل ان ينشط السوق السوداء ويتغير سعر الدولار الأمريكي به اليوم.

توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك ستكون هادئة، حيث انه علي مدار أيام الجمعة في الأسابيع الماضية لم يحدث أى جديد في البنوك العاملة في مصر، لكن دائماً ما نلاحظ نشاط ملحوظ للسوق السوداء حيث يرتفع سعر الدولار دائماً في تعاملات ما بعد الظهيرة، سنتابع معكم اليوم ما سيحدث اليو

شبكةعيونالإخبارية

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