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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5/1/2017 في السوق السوداء والتنافس متواصل بين البنوك والسوق الموازي للعملة

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5/1/2017 في السوق السوداء والتنافس متواصل بين البنوك والسوق الموازي للعملة سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5/1/2017 في السوق السوداء والتنافس متواصل بين البنوك والسوق الموازي للعملة

سعر الريال السعودي اليوم، ومرحلة جديدة من مراحل التطورات الخاصة بأسعار العملة مقابل الجنيه، حيث يمر الريال وباقي العملات بحالة من عدم الاستقرار، ولكن يعتبر الوضع الحالي منعطف هام جدا في هذه المرحلة، حيث عاد الاستيراد نسبيا من جديد، مما أشعل السوق السوداء للعملة.

وفي نفس الوقت يتبادر إلى ذهن الاقتصاديين طبيعة حال الاقتصاد السعودي هذه الأيام، ومدى تعافيه من حالة الهبوط، وصد مؤشر خاص بقياس قوة الاقتصاد صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى 55.5 نقطة، ويعتبر هذا المؤشر جيدا للغاية، ويعتبر أعلى معدل خلال الفترة الماضية.


سعر الريال اليوم في البنوك الخميس 5/1/2017

وصلت الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل بنك سايب، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 4.95 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 5.03 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة.
البنك  شراء  بيع
SAIB Bank
4.95  5.03
البنك الأهلي الكويتي –
4.93  4.96
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.92  5.04
بنك الاسكندرية
4.89  4.90
المصرف المتحد
4.88  4.93
البنك المركزي المصري
4.84  4.92
بنك بلوم مصر
4.80  4.87
البنك العربى الافريقي الدولى
4.79  4.89
كريدي أجريكول
4.78  4.85
البنك الأهلى المصري
4.77  4.84
بنك مصر
4.77  4.84
بنك فيصل الاسلامى المصرى
4.76  4.87
بنك قناة السويس
4.76  4.87
البنك التجاري الدولي
4.75  4.84
بنك القاهرة
4.75  4.87
بنك البركة
4.74  5.03
بنك مصر إيران للتنمية
4.73  5.09
البنك الأهلي اليوناني
4.72  4.93
بنك التعمير والإسكان
4.20  5.14
سعر الريال في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

وتشير أغلب التوقعات أن العملة السعودية دائما ما تتبع الأمريكي، والمعروف أن الدولار يرتفع يوميا في سوق الصرف، نتيجة المزايدات التي تجريها بعض البنوك الصغيرة، والمضاربات في سعر العملة، لمحاولة كل بنك جذب المواطنين لتبديل العملات العربية والأجنبية خاصة مع وجود العديد من الفروع من كل بنك في كافة المحافظات المصرية.

تحديث اليوم الخميس 5/1

ظهرت السوق السوداء لتجارة العملات العربية والأجنبية بشدة، وتفوقت في جميع المناطق على البنوك، مما جعل المواطنين يفضلونها عن البنوك لارتفاع قيمة الأسعار بها، وتبدأ تعاملات اليوم بحالة من الحذر، ولكن الوضع يشير إلى أن الأسعار ستنخفض في البنوك وسترتفع في السوق الموازي.

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