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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – تأرجح أسعار الذهب

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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – تأرجح أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2017/1/5 – تأرجح أسعار الذهب

جاء اليوم في الخميس 5 يناير 2017، بتأرجح تأثرًا بتراجع الدولار في البنوك المصرية، شهدت أسعار الذهب اليوم التأرجح في جميع الأعيرة اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 قيمة 628 جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الذهب وأيضًا سعر الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض المؤشرات العالمية.

هل ستعود أسعار الذهب في مصر إلى ما كانت عليه من قبل، أم سيشهد عنوان سعر الذهب في مصر ثورة من الارتفاعات المتلاحقة القادمة، أم ستظل أسعاره مستقرة حول سعره الآن، الإجابة ستكون صعبة لذا يفضل أن يتحدث عنوان سعر الذهب اليوم في مصر عن نفسه هذا العام بالإجابة، لذا سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم وكل يوم لمتابعة الأوضاع.


أسعار الذهب اليوم في مصر

    سعر عيار 24  يسجل 718 جنيه مصري.
    سعر عيار 21 يسجل 628 جنيه مصري.
    سعر عيار 18 يسجل 538 جنيه مصري.
    سعر عيار 14 يسجل  419 جنيه مصري.
    سعر عيار 10 يسجل 299 جنيه مصري.
    سعر أوقية الذهب يسجل 22321 جنيه مصري.
    سعر الجنيه الذهب يسجل 5024 جنيه مصري.

عنوان سعر الذهب اليوم في مصر، لم يكن في الماضي ذو أهمية كبيرة، لعل السبب كان هناك استقرار تام في أسعار الذهب، ولكن جاءت جميع المقالات في جميع المواقع الإلكترونية التي تحمل عنوان أسعار الذهب اليوم في مصر، لتعلن بقوة عن متابعة المصريين عن سعر الذهب في جميع محالات الصاغة في مصر، ويرجع السبب إلى الارتفاعات المتلاحقة للمعدن الثمين بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وعلى أثر ذلك، هروب رؤوس الأموال من سوق الأوراق المالية إلى سوق الذهب.


سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

 

سعر مصنعية الذهب اليوم في مصر تتراوح أسعار مصنعية الذهب اليوم في مصر ما بين 25 جنيه إلى 100 جنيه على الجرام الواحد، هناك عدة أسس لتحديد سعر المصنعية، ومن أهمها، التصميمات الذهبية ذات الأشكال الكثيرة عليه ومقدار الشغل المبذول عليها، بالإضافة إلى هذا سعر ضريبة الدمغة المضافة على كل جرام، حيث تبلغ ضريبة الدمغة على عيار 21 عند 3 جنيهات، بينما تأتي على عيار 18 لتبلغ ضريبة الدمغة 5 جنيهات

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