سعر الدولار اليوم الخميس 5-1-2017 وأسبقية لتعاملات السوق السوداء بعد عودة الاستيراد المنظم

سعر الدولار اليوم، حيث تطورات وأخبار العملة الخضراء السوق السوداء لتداول العملات مقابل الجنيه، حيث اشتعلت السوق الموازي واستعادت سيطرتها على الوضع، فمع عودة الاستيراد ازداد الطلب على الدولار الأمريكي، ولكن البنوك لا توفر العملة الخضراء للمستوردين والتجار، مما يضطرهم للجوء للسوق الغير شرعية للعملة، للحصول على حاجتهم.

من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي، رفع قيمة الودائع ذات العائد المتغير، وأوضحت مصادر أن نسبة الزيادة بلغت 125%، وطلب البنك المركزي 45 مليار جنيه إضافية، وشهد أول يوم من أيام تطبيق قرار تعويم الجنيه أعلى قيمة، بنسبة 80 مليار جنبه مصري.

وفي سياق مشابه، ذكر البنك المركزي أن الودائع بالجنيه المصري، قد ارتفعت بمقدار 75.3 مليار جنيه، مع صعود كبير بعد قرار تعويم الجنيه، وتحرير صرف العملة المحلية أمام العملات العربية والأجنبية، وطرحت البنوك العاملة في سوق الصرف، شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع بلغ 20%، مما شجع المواطنين على الاتجاه نحو الودائع البنكية.



سعر الدولار اليوم في البنوك الخميس 5/1/2017

أعلنت البنوك المصرية العاملة في مجال صرف العملات في مصر، عن أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه، حيث أعلن كل بنك سعر الشراء والبيع للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وسجل بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.50 جنيه، ووصل سعر البيع 18.90 جنيه في جميع فروع البنك.

البنك شراء بيع

بنك مصر إيران للتنمية

18.50 18.90

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.25 18.50

بنك الاسكندرية

18.22 18.25

البنك المركزي المصري

18.11 18.39

المصرف المتحد

18.10 18.30

بنك التعمير والإسكان

18.10 18.40

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.10 18.85

بنك البركة

18.05 18.30

البنك العربى الافريقي الدولى

18.05 18.35

SAIB Bank

18.00 18.25

كريدي أجريكول

17.95 18.20

بنك القاهرة

17.95 18.18

بنك قناة السويس

17.95 18.25

بنك بلوم مصر

17.95 18.20

البنك الأهلي اليوناني

17.90 18.15

البنك الأهلى المصري

17.86 18.11

البنك التجاري الدولي

17.86 18.11

بنك مصر

17.85 18.10

بنك فيصل الاسلامى المصرى

17.85 18.15

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

اشتعلت السوق السوداء وظهرت بشدة في أوساط التعاملات النقدية والمصرفية، مع بدء قرار عودة الاستيراد الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر، ويواجه المستوردون مشكلة كبيرة بعدم بيع البنوك الحكومية والخاصة للدولار الأمريكي، مما اضطرهم للجوء إلى السوق الموازية للعملة، للحصول على احتياجاتهم من التمويل الأجنبي، وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء 19.80 جنيه للشراء، في مقابل 20.00 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون مع شركات الصرافة والبنوك والسوق السوداء، ما ستسفر عنه تعاملات بداية عام 2017، وتشير أغلب التوقعات أن الأيام القليلة القادمة مزيدا من التطورات في سوق التداول، بسبب امتناع البنوك عن البيع وندرة المعروض من العملة الأمريكية في السوق الموازي.

تحديث اليوم الخميس 5/1

تمر التعاملات المصرفية هذه الأيام بمرحلة فارقة جدا، قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على واقع الحياة الاقتصادية، ومستوى المعيشة، وقد يؤدي الوضع إلى تدهور الأحوال الاجتماعية أكثر من ذلك، والمعروف أن قرار تعويم الجنيه قد نجح في السيطرة على الأسواق الموازية لعدة أشهر، قبل أن تستعيد السوق السوداء عافيتها مرة أخرى، وتظهر العين الحمراء للبنوك.

وتبدأ البنوك تعاملات اليوم بتراوح كبير في الأسعار، حيث يحتل صدارة البنوك 18.50 جنيه للشراء، بينما سجل في المركز الثاني البنك الأهلي الكويتي، والذي أعلن عن الشراء مقابل 18.25 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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