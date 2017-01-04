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سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 4/1/2017

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سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 4/1/2017 سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 4/1/2017

سعر الريال السعودي اليوم، نتابع معكم سعر صرف العملة في الجمهورية في البنوك المصرية الرسمية ومكاتب الصرافة والسوق الموازي أي السوق السوداء حيث سادت العملة السعودية خلال الفترة الماضية حالة من التباين والتذبذب نتيجة الإرباك الشديد الذي شهدته أسعار العملات في البنوك سواء الرسمية أو الخاصة في الجمهورية بعد قرار المصرية الأخير وهو تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام باقي العملات من أجل رفع قيمتها.

سعر الريال اليوم في البنوك المصري حيث شهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه في البنوك المصرية ما بين متوسط 4:80 جنيه ألى 5 جنيه مقابل كل ريال سعودي، وسجل الريال في البنك الأهلي المصري عند الشراء 4.79 بينما سجل عند البيع 4:84 جنيه وسجل في بنك عند الشراء عند الشراء 4.79 وعند البيع سجل 4:86 جنيه أي بفارق قرشين عن بنك الأهلي المصري.

 

سعر الريال في السوق السوداء يختلف سعر صرف العملة السعودية في السوق السوداء عن البنوك حيث الجدير بالذكر أن السوق السوداء بدأت تظهر بقوة علي الساحة الاقتصادية في الجمهورية مرة أخري منذ عدة أسابيع بعد أن اختفت عن الاقتصاد المصري فترة ما يقارب الشهرين وسجل الريال في السوق السوداء عند الشراء 5:25 جنيه بينما سجل عند البيع عند 5:50 جنيه.

سوف نقوم عبر موقع مص مكس بوضع كل جديد بسعر الريال السعودي خلال تعاملات منتصف اليوم في البنوك والسوق السوداء أن جد جديد بشكل مباشر وسريع.

تحديث الساعة السادسة مساءا في ختام تعاملات البورصة:

لم تطرأ اي تغييرات تذكر علي سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية سواء في البنوك المصرية الرسمية أوالخاصة أومكاتب الصرافة والسوق السوداء وسوف نقوم بمتابعة سعر صرف العملة السعودية لحظة بلحظة وبشكل مباشر.

تحديث اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر :

شهد سعر الريال السعودي في بداية تعاملات البنوك صباح اليوم الأربعاء انخفاض طفيف مقابل العملة المصرية حيث سجل في البنك الأهلي المصري عند الشراء عند 4:77 جنيه بينما سجل عند البيع عند 4:83 جنيه، حيث أنخفض أيضا في بنك مصر وتشير التقارير أن سعر صرف الريال السعودي في بنك الأهلي المصري نفس سعر الصرف في بنك مصر أيضا عند الشراء أو البيع.

ومن المتوقع خلال تعاملات اليوم ان تشهد العملة السعودية استقرار حذر باسعار الصرف مقابل العملة المحلية في البنوك وسوف نقوم بمتابعة سعر صرف الريال بشكل متواصل ومباشر .

 

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