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سعر العملات اليوم الاربعاء 4/7/2017 في مصر مقابل الجنيه المصري تشهد حالة تذبذب واضحة

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سعر العملات اليوم الاربعاء 4/7/2017 في مصر مقابل الجنيه المصري تشهد حالة تذبذب واضحة سعر العملات اليوم الاربعاء 4/7/2017 في مصر مقابل الجنيه المصري تشهد حالة تذبذب واضحة

سعر العملات اليوم، في الأونة الأخيرة سادت حالة من الإرباك والتذبذب الواضحة في صرف العملات سواء العربية أو الأجنبية حيث تعاني العملة الريال السعودي حالة من التذبذب الواضحة خلال الفترة الأخيرة حيث سجلت بالأمس ارتفاع لتسجل في بداية تعاملات اليوم انخفاض وهذا ما يدل علي الإرباك والتذبذب وكذلك الأمر بسعر صرف العملة الأمريكية الدولار.

أسعار العملات في بنك ، حيث سجل الريال السعودي عند الشراء 4:77 جنيه بينما سجل عند البيع عند 4:83 جنيه وسجلت العملة الأوروبية عند الشراء 18.71 جنيه بينما سجلت عند البيع عند 19.0، وسجل سعر الجنيه الاسترليني عند الشراء 21.97 جنيه وعند البيع سجل 22.3 ، وسجل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم عند الشراء 17.9 جنيه وعند البيع سجل 18.15، وسجلت العملة الإماراتية عند الشراء 4.87 جنيه وعند البيع سجلت 4.93 بينما سجل سعر الدينار الكويتي عند الشراء 58.48جنيه وعند البيع سجل 59.30، الجدير بالذكر أن العملة الإماراتية لأول مرة بتاريخ تعاملات البنوك ترتفع عن العملة السعودية بسعر الصرف.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث سجل الدرهم الإماراتي عند الشراء 4.87 جنيه بينما سجل عند البيع عند 4:94 جنيه، وسجل الريال السعودي اليوم في بداية تعاملات اليوم عند الشراء 4.77 جنيه وعند البيع سجل 4:93 جنيه، وسجل الدينار الكويتي عند الشراء عند 58.43 وعند البيع سجل 59:33 جنيه، وسجل الدولار الأمريكي عند الشراء في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم نفس سعر الصرف في بنك مصر، وسجل اليورو عند الشراء 18.57 وعند البيع سجل 19:03 جنيه، وسجل الجنيه الاسترليني أيضا نفس سعر الصرف في بنك مصر.

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