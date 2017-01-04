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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 4/1/2017 في مصر , سعر طن الحديد وطن الأسمنت

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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 4/1/2017 في مصر , سعر طن الحديد وطن الأسمنت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 4/1/2017 في مصر , سعر طن الحديد وطن الأسمنت

طن الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الاربعاء 4 يناير 2016 ، حيث يبحث الكثير من المصريين في الفترة الأخير عن مواد البناء في السوق المصري ، وذلك بسبب حالة التذبذب الكبيرة في الأسعار بسبب إرتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري ، وتعاني سوق مواد البناء في وذلك في الفترة الحالية من حالة عدم إستقرار كبيرة للغاية وذلك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل كبير ، مما يهدد سوق العقارات في مصر والتي إشتعلت بسب إرتفاع الأسعار في مصر ، كما أن اسعار الحديد والأسمنت مرتبطة إرتباط كلياً بأسعار الدولار الأمريكي وذلك بسبب إستيراد بعض الخامات من الخارج والتي تستخدم في الحديد والصلب في مصر .

نقدم لكم اسعار الحديد اليوم في السوق المصري، عبر موقعنا اخبار مصر مكس، ، حيث انتشر في الاونة الاخيرة اخبار عن ارتفاع اسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، و عن زيادة غير متوقعة رغم كل الصعاب الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع في الاسعار في كثير من السلع الاستهلاكية، و ذلك بسبب عدم استقرار في مقابل الجنيه المصري


اليوم

أعلنت اليوم شعبة مواد البناء المصرية في القاهرة ، في بيان رسمي ، علي أن أسعار الحديد في السوق المصري ، قد شهدت إستقرار كبير وذلك في تعاملات اليوم الأحد حيث انة قد سجل اليوم  سعر حديد «بشاي» 9700 جنيه للطن، كما انة قد سجل اليوم سعر حديد «عز» 10 آلاف جنيهًا للطن، والعتال 10 الاف جنيهًا للطن، فيما كان سعر ححديد المراكبي هو 9500 جنيها للطن للتاجر و9750 للمستهلكلإ فيما وصل حديد مصر ستيل للتاجر إلي 9450 , و 9700 للمستهلك

كما أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في بيانها علي أنه قد سجل حديد المصريين 9500 جنيهًا للطن، والمعادي 9500 جنيهًا للطن، وعطية 9500 جنيهًا للطن، والكومي 9500 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 9500 جنيهًا للطن.

انظر الجدول لمعرفة الأسعار الصحيحة لتلك اللحظة.
حديد عز  عز  10450 جنية  10450 جنية
الدخيلة  10100 جنية  10100 جنية
حديد المصريين  المصريين  9700 جنية  9750 جنية
حديد بشاي  بشاي  10430 جنية  10430 جنية
الوطنية للصلب  العتال  10300 جنية  10300 جنية
حديد عطيه  عطيه  10300 جنية  10300 جنية
حديد المراكبي  المراكبي  10250 جنية  10250 جنية
حديد الكومي  الكومي  10200 جنية  10200 جنية
حديد المعادي  المعادي  10200 جنية  10200 جنية
حديد بيانكو  بيانكو  9650 جنية  9650 جنية
حديد العشري  العشري  10200 جنية  10200 جنية
حديد أكتوبر  أكتوبر  9600 جنية  9600 جنية
حديد الجارحي  الجارحي  9600 جنية  9600 جنية
حديد الوطنية  الوطنية  9550 جنية  9550 جنية
حديد اركو  اركو  9550 جنية  9550 جنية
حديد قوطة  قوطة  9650 جنية  9650 جنية
حديد سرحان  سرحان  10200 جنية  10200 جنية
حديد الجيوشي  الجيوشي  9650 جنية  9650 جنية
مصر ستيل  مصر ستيل  10200 جنية  10200 جنية
الشركة الصينية  الصينية  –  –
حديد أوكراني  أوكراني  –  –
حديد تركي  تركي  –  –


اليوم

كما أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في تقريرها الصادر اليوم ، في بيان رسمي ، عن إستقرار أسعار الأسمنت في تعاملات السوق المصري أيضا بشكل كبير ، حيث انة قد سجلت أسعار الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 775 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت 755 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 765 جنيهًا لطن الأسمنت.، وسعر طن العربية للأسمنت «التحرير» 760 جنيهًابينما سعر أسمنت التعمير وصل إلي 760 جنيهًا لطن الأسمنت.

نلا حظ ان اسعار الاسمنت هي بين 750 و 800 جنية، اما سعر الحديد فقد أرتفع في اغلب الشركات فيما ان هناك شركات اخرى بانتظار ان تعلن الأسعار الجديد، وكان سبب ارتفاع أسعار الحديد بسبب أرتفاع خام الحديد عالمياً 12 مرة مرة واحدة خلال الاسبوع الماضي.

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