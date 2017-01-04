سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2017/1/4 إرتفاع نسبي فى أسعار الذهب

جاء سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 يناير 2017، لعبر عن انطلاق رحلة جديدة للعام الجديد، رافعة شعار أسعار الذهب في محالات الصاغة اليوم وكل يوم، بالإضافة لمتابعة حركة سعر المصنعية للذهب اليوم وكل يوم، سعر الذهب في مصر أخذ خط أفقي منذ فترة طويلة، ولم يعلن عن ثورته التصحيحية حتى الآن، فهل يشهد العام الجديد ثورة تصحيحية.

هل ستعود أسعار الذهب في مصر إلى ما كانت عليه من قبل، أم سيشهد عنوان سعر الذهب في مصر ثورة من الارتفاعات المتلاحقة القادمة، أم ستظل أسعاره مستقرة حول سعره الآن، الإجابة ستكون صعبة لذا يفضل أن يتحدث عنوان سعر الذهب اليوم في مصر عن نفسه هذا العام بالإجابة، لذا سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم وكل يوم لمتابعة الأوضاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 يسجل 720 جنيه مصري.

سعر عيار 21 يسجل 631 جنيه مصري.

سعر عيار 18 يسجل 540 جنيه مصري.

سعر عيار 14 يسجل 420 جنيه مصري.

سعر عيار 10 يسجل 300 جنيه مصري.

سعر أوقية الذهب يسجل 22392 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب يسجل 5040 جنيه مصري.

عنوان سعر الذهب اليوم في مصر، لم يكن في الماضي ذو أهمية كبيرة، لعل السبب كان هناك استقرار تام في أسعار الذهب، ولكن جاءت جميع المقالات في جميع المواقع الإلكترونية التي تحمل عنوان أسعار الذهب اليوم في مصر، لتعلن بقوة عن متابعة المصريين عن سعر الذهب في جميع محالات الصاغة في مصر، ويرجع السبب إلى الارتفاعات المتلاحقة للمعدن الثمين بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وعلى أثر ذلك، هروب رؤوس الأموال من سوق الأوراق المالية إلى سوق الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب اليوم في مصر تتراوح أسعار مصنعية الذهب اليوم في مصر ما بين 25 جنيه إلى 100 جنيه على الجرام الواحد، هناك عدة أسس لتحديد سعر المصنعية، ومن أهمها، التصميمات الذهبية ذات الأشكال الكثيرة عليه ومقدار الشغل المبذول عليها، بالإضافة إلى هذا سعر ضريبة الدمغة المضافة على كل جرام، حيث تبلغ ضريبة الدمغة على عيار 21 عند 3 جنيهات، بينما تأتي على عيار 18 لتبلغ ضريبة الدمغة 5 جنيهات

شبكةعيونالإخبارية

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