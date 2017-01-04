سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-1-2017 في البنوك والسوق السوداء تشهد ارتفاعات غير متوقعة للعملة الخضراء

سعر الدولار اليوم، حيث من المتوقع أن تشتعل أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه في البنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4/1/2017، فبعد مرحلة متدرجة من الهبوط التدريجي المستمر، تفاجأ المتعاملون من نشاط مفاجئ للدولار في السوق السوداء، حيث ارتفعت أسعار العملات في السوق الموازي للعملة إلى مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل، ويبدو أننا قد بدأنا رحلة الصعود الثانية للدولار.

على جانب آخر، صعد العائد الخاص بأذون الخزانة المصرية كثيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل أعلى رقم، منذ تعويم الجنيه وتحرير صرف العملة أمام العملات الأخرى منذ عدة شهور بقرار من البنك المركزي، حيث قام البنك الذي يتحكم في سوق الصرف في مصر، برفع سعر الفائدة على عملة الجنيه بمقدار 300 نقطة،

وفي تقرير مبشر، أعلن بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه قام بتمويل استثماري كبير وصل إلى 2.8 مليار جنيه، وتمويل شراء سيارات بمبلغ 537 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه استثمارات في مجال الإنتاج المثمر، من ناحية أخرى أعلن البنك أنه قدم العديد من القروض الحسنة بدون فوائد بلغت 174 مليون جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأربعاء 4/1/2017

أعلنت البنوك المصرية العاملة في مجال العملات في مصر، عن أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه، حيث أعلن كل بنك سعر الشراء والبيع للعملة الأمريكية في تعاملات اليوم، وسجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.50 جنيه، ووصل سعر البيع 18.60 جنيه في جميع فروع البنك.

البنك شراء بيع

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.50 18.60

المصرف المتحد

18.40 18.60

بنك الاسكندرية

18.35 18.38

بنك البركة

18.34 18.74

بنك التعمير والإسكان

18.25 18.75

البنك المركزي المصري

18.15 18.47

بنك مصر إيران للتنمية

18.10 18.50

كريدي أجريكول

18.10 18.40

بنك القاهرة

18.10 18.30

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.10 18.85

البنك العربى الافريقي الدولى

18.05 18.35

بنك بلوم مصر

18.00 18.25

SAIB Bank

18.00 18.25

بنك قناة السويس

17.95 18.25

البنك الأهلى المصري

17.90 18.15

بنك مصر

17.90 18.15

البنك الأهلي اليوناني

17.90 18.55

بنك فيصل الاسلامى المصرى

17.85 18.15

البنك التجاري الدولي

17.85 18.16

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ظهرت السوق السوداء في أوساط التعاملات النقدية من جديد، مع بدء قرار عودة الاستيراد الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر، ويواجه المستوردون مشكلة كبيرة بعدم بيع البنوك الحكومية والخاصة للدولار الأمريكي، مما سيضطرهم للجوء إلى السوق الموازية للعملة، للحصول على احتياجاتهم من التمويل الأجنبي، وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء 19.80 جنيه للشراء، في مقابل 20.00 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون مع شركات الصرافة والبنوك والسوق السوداء، ما ستسفر عنه تعاملات هذا الأسبوع مع بداية عام 2017، وتشير أغلب التوقعات أن الأيام القليلة القادمة مزيدا من الصعود في سوق التداول، بسبب امتناع الكثير عن البيع وندرة المعروض من العملة الأمريكية.

تحديث اليوم الثلاثاء 3/1

رفع بنك كريدي أجريكول سعر العملة الخضراء 50 قرش دفعة واحدة، لتصل العملة إلى 18.70 جنيه للشراء مقابل 18.95 جنيه للبيع، وفي الوقت نفسه رفع المصرف المتحد العملة الأمريكية إلى 18.40 جنيه للشراء في مقابل 18.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الورقة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي، إلى 18.20 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع في نفس البنك إلى 18.50 جنيه.

وأعلن البنك الأهلي اليوناني، أنه يشتري العملة الخضراء مقابل 17.90 جنيه، وهو أقل سعر للشراء ما بين البنوك، إلا أنه أعلن أيضا أن سعر البيع 18.50 جنيه، في جميع فروع البنك.

في تحديث جديد انخفضت العملة الأمريكية في معظم البنوك، وسجل أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي، حيث أعلن البنك أن أسعار الشراء بلغت 18.50 جنيه مقابل 18.60 جنيه للبيع، ليختتم البنك التعاملات اليومية بصدارة للبنوك العاملة في مجال الصرف في مصر.

في سياق جديد، اشتعلت السوق السوداء مجددا في مصر، فبعد فترة من الهدوء التام، تفاجأ المتعالمون مع المصارف، اشتعال السوق الموازي لتجارة العملة، وتخطى الدولار في بعض المناطق حاجز 20 جنيه، ووصل إلى 20.25 للشراء، ومن المتوقع عودة السوق الموازي إلى العمل بكل قوة خلال الأيام القادمة، وابتعاد البنوك عن الصورة.

تحديث اليوم الأربعاء 4/1

ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد تغيرا كثيرا في سوق العملات، حيث سيتجه العملاء نحو السوق الموازي الذي اشتعل بشدة، بينما ستجد البنوك نفسها وحيدة أمام سوق جبارة لا ترحم أحد، وسنتابع أولا بأول على مدار اليوم والليلة ما ستسفر عنه التعاملات المصرفية لهذا اليوم الذي سيكون عصيبا على الأغلب.

وتمر مصر هذه اللحظات بفترة عصيبة جدا، قد يكون لها آثار سلبية كبيرة، على واقع الحياة الاقتصادية، ومستوى المعيشة للمواطن المصري، والأحوال الاجتماعية المتدهورة بالأساس.

شبكةعيونالإخبارية

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