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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 3/ 1/ 2017

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 3/ 1/ 2017 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 3/ 1/ 2017

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 3 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، إعارة الثنائى شريف حازم وتوريك جبرين إلى الوحدة السعودى مقابل 6.5 مليون جنيه، وتنازل سامح عبد الفضيل عن 50% من مستحقاته القديمة.

وافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على إعارة ثنائى الدراويش شريف حازم وتوريك جبرين لمدة ستة شهور مقابل حصول الإسماعيلى على مبلغ 6.5 مليون جنيه .

 

 

أنهى الغانى توريك جبرين لاعب وسط الإسماعيلى إجراءات إعارته إلى صفوف الوحدة السعودى لمدة 6 أشهر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة به، بعد توقيع عقود الإعارة مع مسئولى النادى السعودى، خاصة بعد الحصول على المخالصة الخاصة به من نادى الإسماعيلى.

 

 

 

أنهى مسئولو نادى الإسماعيلى، إجراءات إعارة الغانى توريك جبرين إلى صفوف الوحدة السعودى لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجارى.

 

 

 

تصالح سامح عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى مع ناديه، بعد التنازل عن 50% من مستحقاته القديمة لدى قلعة الدراويش والحصول على الجزء الآخر من إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان.


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