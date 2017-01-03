عبدالرحيم على يعرض بـ"على هوى مصر" وثيقة حول نشاط الإرهابيين بسوريا والعراق

كتب أحمد عبد الرحمن



>عبد الرحيم على يعرض بـ"على هوى مصر" وثيقة... من طرف youm7

كشف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، الدور الذى يقوم به بول فاليلى جنرال متقاعد ورئيس اللجنة العسكرية للمركز السياسى الأمنى فى واشنطن، ومحلل سياسى لشبكة فوكس نيوز، ومن أبرز الداعمين لمنظمة قمة أورشليم اليهودية ويعتقد بأن أحد الأهداف هو الانبعاث الجديد لإسرائيل المستلهم من النبؤات بأن إسرائيل يجب أن تكون مركز الكون، وذلك مع لواء الأمة الذى يقوده عبد الحكيم بلحاج فى سوريا.

وأذاع عبد الرحيم على خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فيديو للجنرال فاليلى، وهو رجل من أهم رجال "سى آى ايه" فى أمريكا، وهو يشرف على التخطيط العسكرى ويخطط لمواجهة بشار الأسد فى قلب المدن السورية المحطمة.

وعرض عضو مجلس النواب، وثيقة للبنتاجون تكشف نشاط الإرهابيين فى سوريا والعراق، بتاريخ 12 أغسطس 2012، وتم الكشف عنها فى مايو 2015، وهى أن وزارة الدفاع الأمريكية لديها معلومات واضحة عن أماكن وتحركات الجماعات الإسلامية المتطرفة فى العراق وسوريا بما فيها جبهة النصرة فى سوريا، وتم توزيع التقرير على القيادة المركزية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية، وسى آى ايه، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، وزارة الأمن القومى ووكالة الاستخبارات الوطنية، ووزارة الخارجية، وكان يتوقع التقرير سقوط الموصل والرمادى فى يد متشددين سلفيين، وتكوين إمارة متطرفة فى العراق، -فى الشمال- واحتمال إنشاء إمارة متطرفة أخرى فى الحسكة ودير الزور فى سوريا.

ويشير التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية كانت على علم بطائفية المعارضة السورية وهيمنة المتطرفين عليها، ومع ذلك استمرت فى دعم هذه الجماعات بالاشتراك مع تركيا وقطر لتحقيق توازن يناهض الدعم المقدم لنظام بشار الأسد من قبل الصين وروسيا وإيران، ورأت أنه من الممكن استخدام هذه الجماعات وإسقاط نظام الأسد، كما يشير بنقل السلاح من ليبيا والمقاتلين إلى المعارضة فى سوريا.