أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 1 / 2017 والتى جاء فى مقدمتها، سبوتنج لشبونة البرتغالى يشترط 2 مليون دولار لبيع اري بابل للأهلى والأحمر يطلب استعارة بيكلى بدلا من البيع النهائى واللاعب يتحفظ واقتراب حسم اعارة جون أنطوى للمقاصة والإسماعيلي يعير الثنائي شريف حازم وتوريك جبرين للوحدة السعودى والزام الفيفا لهندريك بالرد علي على شكوى الأهلى.

طلب نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، 2 مليون دولار للاستغناء عن مهاجمه الأنجولى آرى بابل للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل البيع النهائى.

تلقي النادي الأهلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن الشكوي المضادة ضد لاعبه الهارب هندريك يفيد بقبول الدعوى، وتم مطالبة اللاعب بالرد على الأسانيد التي وردت بمذكرة الأهلى أمام الفيفا والتي قدمها هشام عبدربه محامي النادي.

وافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على إعارة ثنائى الدراويش شريف حازم وتوريك جبرين لمدة ستة شهور مقابل حصول الإسماعيلى على مبلغ 6.5 مليون جنيه .

شارك محمد صلاح ومضان صبحى فى مران المنتخب الذى أقيم فى الخامسة والنصف من مساء اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة كما شارك أحمد حجازى فى جزء كبير من المران قبل أن يؤدى تدريبات تاهيلية وخضع رباعى حراس المرمى لمران قوى فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الجلسة التى كان مقررًا عقدها اليوم مع باسم مرسى مهاجم الفريق قد تم تأجيلها، بعد طلب اللاعب بالحصول على مهلة للأحد المقبل للتوقيع على عقود التجديد.

تحفظ الإثيوبى شيملس بيكلى على عرض النادي الأهلي لاستعارته، مؤكداً أنه أكبر من التقييم، معلناً تمسكه بالانتقال للأهلى بشكل نهائي أو البقاء في بتروجت .

توصل مسئولو نادى مصر المقاصة إلى اتفاق مع النادى الأهلى للتعاقد مع جون أنطوى مهاجم الفريق الأحمر لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 300ألف دولار ، مع منح المقاصة أولوية البيع فى نهاية الموسم ،على أن يقوم النادى الفيومي بتسديد مبلغ 400 ألف دولار لإتمام الشراء بشكل نهائي.

أخطر النيجيرى معروف يوسف لاعب فريق الزمالك، مسئولى ناديه بعدم رغبته فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.