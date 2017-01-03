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القنصلية الأمريكية تشيد بتربع الشوربجى ونور الشربينى على عرش الاسكواش

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القنصلية الأمريكية تشيد بتربع الشوربجى ونور الشربينى على عرش الاسكواش القنصلية الأمريكية تشيد بتربع الشوربجى ونور الشربينى على عرش الاسكواش

>كتب هيثم سلامة

أشادت القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، باللاعب محمد الشوربجى، لتصدره التصنيف العالمى  للاعبى الاسكواش فى العالم للشهر الـ 26، كما هنأت أيضا اللاعبة نور الشربينى لتصدرها المركز الأول للشهر السابع على التوالى للسيدات.   

وعلقت القنصلية الأمريكية فى الإسكندرية قائلة: "كم سعدنا لسماع أن لاعبى الإسكواش المصريين يتقدموا الطريق! مبروك لنور الشربينى ومحمد الشوربجى الذين يقودون التصنيف العالمى هذا الشهر مرة أخرى! يالروعة! في الواقع، ثلاثة فقط من العشرة الأوائل الرجال هم ليسوا مصريين!، سؤال: هل تعلم المدينة الساحلية التى أنجبت أفضل لاعبى العالم؟".

يذكر أن اتحاد محترفى الاسكواش أعلن التصنيف العالمى لشهر يناير، والذى شهد استمرار النجم المصرى محمد الشوربجى فى الصدارة، ليتبقى له 7 أشهر فقط لمعادلة رقم الأسطورة عمرو شبانة.

 


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