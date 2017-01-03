سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3/1/2017

سعر الريال السعودي اليوم، نتابع معكم سعر صرف العملة السعودية في الجمهورية في البنوك المصرية الرسمية ومكاتب الصرافة والسوق الموازي أي السوق السوداء حيث سادت أسعار العملة السعودية خلال الفترة الماضية حالة من التباين والتذبذب نتيجة الإرباك الشديد الذي شهدته أسعار العملات في البنوك سواء الرسمية أو الخاصة في الجمهورية بعد قرار الحكومة المصرية الأخير وهو تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام باقي العملات من أجل رفع قيمتها.

سعر الريال اليوم في البنوك المصري حيث شهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه في البنوك المصرية ما بين متوسط 4:80 جنيه ألى 5 جنيه مقابل كل ريال سعودي، وسجل الريال في البنك الأهلي المصري عند الشراء 4.79 بينما سجل عند البيع 4:84 جنيه وسجل في بنك مصر عند الشراء عند الشراء 4.79 وعند البيع سجل 4:86 جنيه أي بفارق قرشين عن بنك الأهلي المصري.

سعر الريال في السوق السوداء يختلف سعر صرف العملة السعودية في السوق السوداء عن البنوك حيث الجدير بالذكر أن السوق السوداء بدأت تظهر بقوة علي الساحة الاقتصادية في الجمهورية مرة أخري منذ عدة أسابيع بعد أن اختفت عن الاقتصاد المصري فترة ما يقارب الشهرين وسجل الريال في السوق السوداء عند الشراء 5:25 جنيه بينما سجل عند البيع عند 5:50 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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