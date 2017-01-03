سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

ارتفعت أسعار الحديد اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي بكافة شركات صناعة الحديد في مصر، حيث بلغ سعر الطن الواحد ما بين 10200 جنيه إلى 10450 جنيه، أما عن اليوم فقد ارتفعت الأسعار أكثر لتكسر حاجز العشرة آلاف جنيه في معظم الشركات، وبعد أن وصلت إلى هذا السعر تم تثبيته طوال هذا الشهر لبيع الحديد المسلح في معظم الشركات.

وقد أقر رئيس غرفة الصناعات المعدنية على أن المصانع قد اضطرت إلى تثبيت السعر نتيجة خضوع الدولار إلى الاستقرار نسبيًا في البنوك المصرية الرسمية، وفيما يلي سوف نعرض متوسط سعر الحديد لبعض الشركات بدءً من اليوم تبعًا للجدول التالي:

اسم الشركة سعر الحديد للطن الواحد

شركة حديد عز.

شركة حديد بشاي.

شركة حديد الدخيلة.

شركة حديد العتال

شركة حديد المصريين.

10450 جنيه.

10430 جنيه.

10450 جنيه.

10300 جنيه.

10450 جنيه.

سعر الإسمنت اليوم

شهدت أسعار الإسمنت اليوم زيادة في بعض الشركات والتي وصلت إلى قيمة خمسة عشر جنيهًا إلى ستون جنيهًا في بعض الشركات، وسوف تشهد الأسواق ثباتًا لهذه الأسعار خلال الشهر الجديد من هذا العام، وذلك نتيجة استقرار الدولار في البنوك الرسمية، وقد تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر ولكن الزيادة طفيفة، وفيما يلي جدول بأسعار الإسمنت لبعض الشركات المعروفة:

اسم الشركة سعر الطن الواحد



الشركة العربية للإسمنت. 745 جنيه.

شركة صناعات مواد البناء. 728 جنيه.

شركة وادي النيل منتج مصري. 738 جنيه.

شركة مصر بني سويف. 770 جنيه.

شركة جنوب الوادي. 725 جنيه.



شبكةعيونالإخبارية

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