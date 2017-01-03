سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-1-2017 – استقرار أسعار الذهب في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2017، بالتأرجح بين الانخفاض والارتفاع، منذ فترة تراجعت أسعار الذهب في التعاملات في مصر بقيمة 10 جنيهات، ليصل سعر عيار 21 بقيمة 625 جنيه مصري بدلًا من 635 جنيه، وسرعان ما عاود الذهب ارتفاعه حتى وصل عيار 21 عند 630 جنيه مصري، وبالشكل العام أسعار الذهب مرتفعة، كانت هناك تنبؤات بهبوط جذري في أسعار الذهب حيث تنخفض أسعار الذهب عالميًا، وذلك بعد رفع معدل الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي بنسبة تقدر 0.25%، وهذا الأمر أدى إلى البعد التام عن المعدن الأصفر النفيس، ولكن استوعب ارتفاع سعر الدولار هذا الانخفاض العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع الذهب في الفترة الماضية وهذا لعدة أسباب مختلفة، السبب الأول منذ وقت طويل منذ خروج إنجلترا من الإتحاد الأوروبي، حيث خرجت رؤوس الأموال من أسواق الأوراق المالية الأوروبية واتجهت مباشرةً إلى سوق الذهب، حيث يري الكثير من أصحاب رؤوس الأموال، إن التجارة في الذهب ليس لها خسارة كبيرة عن نظيرتها في سوق الأوراق المالية في الأسواق الأوروبية.

سعر الذهب في مصر اليوم، يتأثر يوميًا مع سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، فنجد دائمًا زمالة وصداقة بينهم لدرجة كبيرة، حيث نجد طالما سعر الدولار في ارتفاع، يقبله فورًا ارتفاع في سعر الدولار في مصر، لذا إن الدولار هو المتحكم في ارتفاع أسعار الذهب بالرغم من الهبوط العالمي في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم يسجل 721 جنيه مصري.

سعر عيار 21 اليوم يسجل 631 جنيه مصري.

سعر عيار 18 اليوم يسجل 540 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 5040 جنيه مصري.

سعر الأوقية الذهبية اليوم عالميًا يسجل 22427 جنيه مصري.

شبكةعيونالإخبارية

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