سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء الان تراجع ملحوظ

واصل سعر الدولار اليوم ثباته مقابل الجنية الثلاثاء 3 يناير 2017 بشكل كبير حيث حافظ علي سعره 18.70 كاعلي سعر للدولار بالبنوك، كما جاء الأستقرار في سعر الدولار بالسوق السوداء أيضاً وليس في البنوك فقط، بعجما هبط سعره امس بمقدار 5 قروش، في أول تغييرات الأسبوع الحالي بالبنوك في سعر الدولار في البنك وسعره ف السوق السوداء، الذي هبط أمس أيضاً إلي 19.00 جنية متأثراً بهبوط وتراجع سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-1-2017

بعد هذا التراجع يأتي اعلي سعر للدولار الان بالبنك كريدي أجريكول 18.70، وهو أقل من أسعار بداية الأسبوع بمقدار 5 قرش، حيث ذلك هو سعر الشراء الأفضل بالبنوك، بينما سعر البيع الأفضل بالبنوك هو 18.25 وهو ببنك الاسكندرية، مع توقعات بأستقرار تلك الأسعار اليوم .

البنك سعر الشراء سعر البيع

كريدي أجريكول مصر 18.70 18.95

المصرف المتحد 18.40 18.60

إتش إس بي سي مصر 18.25 18.75

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.25 18.50

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.20 18.50

بنك البركة مصر 18.20 18.69

البنك المركزي المصري 18.10 18.44

بنك الإسكندرية 18.10 18.25

بنك التعمير والإسكان 18.10 18.35

بنك مصر إيران للتنمية 18.10 18.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.10 18.85

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.05 18.35

بنك القاهرة 18.00 18.26

بنك قناة السويس 18.00 18.30

البنك اﻷهلي المصري 18.00 18.25

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.00 18.25

بنك مصر 18.00 18.26

بنك بلوم مصر 18.00 18.25

البنك المصري الخليجي 18.00 18.25

البنك العربي مصر. 18.00 18.25

البنك التجاري الدولي 17.95 18.26

بنك فيصل الإسلامي المصري 17.95 18.25

البنك اﻷهلي اليوناني 17.90 18.55

تحديث سعر الدولار الثلاثاء 3 يناير 2017

قرر تجار السوق السوداء لمأن يغيرروا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري حيث أن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم هو 19.00، وذلك السعر يختلف من تاجر إلي اخر ومن مكان إلي مكان اخر، لكنه سعر متداول في العديد من المناطق داخل الجمهورية، وهو أنخفاض عن سعر الأمس بمقدار 10قرش.

أما في البنوك فلا تزال اسعار الامس هي التي بدأت عليها الان البنوك، فلم يحدث أي تغيير اليوم، ولكن هناك توقعات بحدوث تغييراً في فترة الظهيرة او الفترة المسائية، حيث اعتاد الجميع علي تغيير سعر صرف الدولار في هذة الأوقات.

وتظهر حالة من الهدوء اليوم علي البنوك خلال فترة المعاملات الصباحية، حيث متوقع ان يستمر الهدوء أيضاً مع معاملات فترة الظهيرة، وفي الفترة المسائية قد يحدث جديد لكن ذلم بنسب ضئيلة للغاية، حيث من المتوقع ان يكون المشهد هادئاً طوال اليوم، وأن حدثت التغييرات ستكون طفيفة.

سنكون معكم منذ بداية المعاملات حتى نهايتها في البنوك التي تعمل داخل مصر، بتحديث دائم ومستمر لكل جديد يحدث في سعر البيع والشراء للعملة الأمريكية “الدولار”، سواء كان ذلك بالبنوك او من خلال السوق السوداء، فكونوا متابعين لنا لمعرفة الجديد في سعر الدولار.

شبكةعيونالإخبارية

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