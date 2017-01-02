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سميح ساويرس:العاصمة الإدارية مشروع ناجح.. وأقترح بيع مقار الوزارات بعد نقلها

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سميح ساويرس:العاصمة الإدارية مشروع ناجح.. وأقترح بيع مقار الوزارات بعد نقلها سميح ساويرس:العاصمة الإدارية مشروع ناجح.. وأقترح بيع مقار الوزارات بعد نقلها

>كتب أحمد عبد الرحمن

أشاد رجل الأعمال سميح ساويرس، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها "مشروع عقارى بحت"، مردفاً أن رجل الأعمال الإماراتى، محمد بن على العبّار، حينما جاء لتنفيذ هذا المشروع لم يكن من باب "الجدعنة"، لكنها كانت بالنسبة له مشروع ناجح يمكن أن يأتى بأموال، مشددا على أن المهم الآن هو التنفيذ.

 

وأعرب "ساويرس"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن تأييده للمشروع ، مضيفا " ولو تم بيع مقار الوزارات القديمة لبناء مقار لها جديدة بالعاصمة الإدارية ستغطى نصف مصاريفها".

 

 وفي سياق آخر، أوضح أن هناك مشكلة أخرى تواجه مصر وهى اتجاه العديد من المستثمرين للتحكيم الدولى، لافتا إلى أنه ليس صحيحا أن عدم الحكم فى قضايا التحكيم الدولى لا يؤثرعلى سمعة مصر، مؤكدا "بل سيؤثر خصوصا أننا سنخسر تلك القضايا".

 


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