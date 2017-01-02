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"العتر" يفتتح أفلام الكويت في 2017

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الإثنين 02-01-2017 21:51

أعلنت شركة دار اللؤلؤة للانتاج الفني الانتهاء من تصوير فيلمها الكوميدي الجديد ( العتر ) والذي سيعرض في بداية العام الحالي، وهذا الفيلم هو الأول من أصل 3 أفلام ستقوم الشركة بإنتاجها خلال العامين المقبلين وذلك عقب فوز باكورة أعمال الشركة فيلم ( حبيب الارض ) في مهرجاني الاسكندرية والخليج في العام الفائت.

عودة للرقي
ومن جانبها أكدت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيسة شركة دار اللؤلؤة للانتاج الفني ورئيسة مبادرة النويرغير الربحية في تصريخ صحفي : "وعدنا الجمهورالكويتي بتقديم كل ما هو هادف لذلك كان فيلم ( العتر) فهو أول فيلم عائلي باللغة العربية الفصحى بإسلوب ممتع لجميع أفراد الأسرة وهو عودة لكوميديا الستينات التي كانت تبهج القلب والروح وذات رقي عالي للعقل".

وتداركت : "في العتر ستتجلى القيم الانسانية والاجتماعية الأصيلة لذا تم التعاقد مع عدد كبير من الابطال المتميزين.. الفيلم تم تصويره داخل الكويت بأسلوب ينافس السينما العالمية وبأيدي شابة كويتية واعدة وهذا ما وعدنا الجميع بأن تكون الكويت خلال الفترة المقبلة عاصمة لصناعة الافلام في الخليج وهذا ما نعمل عليه من خلال وضع أساس قوي البنيان للشباب الموهوب المبدع وتنمية مهاراته وهذا الأمر سيظهر بوضوح للجمهور فجميع الفنانين قاموا بتغيير شخصيتهم التي اعتادوا عليها لذا سنقدم شخصيات جديدة ستكون مفأجاة للساحة الفنية ككل بإسلوب كوميديا الموقف وليس مجرد أفيهات للخروج عن النص فقط".

ومن جانبهما أكدا مخرجي العمل خالد القلاف وموسي بهمن: "في فيلم العتر تلتقي تجارب الخبرة مع طموح الشباب من خلال الفنانين المميزين خالد العقروقة المعروف ب ولد الديرة وضاري عبدالله وعصام الكاظمي والمذيعة إيمان نجم وبشار الجزاف وعبدالله الطراروة".

وتابعا: "أساس كل عمل ناجح هو وجود روح فريق متعاون يعمل كل فرد فيه على اتمام مهامه بشكل متميز وما نحن الا عنصر من عناصر متميزه استفدنا من خبرات الجميع ونتقدم بكل الشكر للفرقة السينمائية الأولى لتطوير وتدريب الكوادر السينمائية عن طريق ورش العمل وإتاحة الفرصة للكوادرالكويتية الشابة للمنافسة في الاوساط الدولية ونحن بكل صدق تشرفنا بالعمل في فيلم العتر".

فرقة غير نمطية
في حين أوضح رمضان خسروه المخرج السينمائي ومدير الفرقة السينمائية الاولى: "شباب وشابات الفرقة السينمائية الأولى برغم تدريبهم على أعلى مستوى بواسطة العديد من الأكاديميين إلا أننا مستمرين في التطوير فقبل وبعد كل فيلم يصقل الجميع بالعديد من المهارات الجديد وهذا ما نسعي إليه فالابداع والتميز هو اختيار المبدع المناسب ووضعه في المكان المناسب للوصول لأقصى استفادة ممكنة وهذا ما تتميز فيه رسالة الفرقة السينمائية الأولى".

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سيدتي