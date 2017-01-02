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إيهاب أمير يطلق "الأيام"

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الإثنين 02-01-2017 22:58

كشف الفنان إيهاب أمير خريج برنامج "ستار أكاديمي" والحائز على جائزة "الديرجيست" عن انتهائه من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة "الأيام" التي سيطرحها في غضون الأيام المقبلة، وذكر إيهاب الذي تجاوزت أغنيته الشهيرة "سيليباطير" حاجز 30 مليون مشاهدة على اليوتوب بأن تفاعل الجمهور مع أغانيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها هو الشعلة التي يحاول من خلالها أن يستنير طريقه الفني، ويختار الأغاني التي يرى بأنها تستجيب لأذواق الناس وتضمن تفاعلهم من خلال التوزيع الموسيقي للأغنية وكلماتها، وتزيد من انتشاره، مؤكدا بأن أغنية "الأيام" والتي باتت جاهزة ستلاقي ردة فعل مماثلة لأغنية "سيليباطير".
ويذكر أن إيهاب أمير يعد من المغنيين الشباب الذين شاركوا في برنامج "ستار أكاديمي" واستطاع مؤخرا الفوز بجائزة "الديرجيست" وحاز على جائزة أحسن فنان صاعد لعام 2016.

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