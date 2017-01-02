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حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: قد تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب

عاطفياً: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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