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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 2 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 2 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 2 يناير 2017

مهنياً: يدعمك هذا اليوم ويطلب إليك الاستعجال بتنفيذ الخطط والمشاريع، فيسلّط الضوء على قضية شخصية ، وهو يوم من التنظيم والتحضير

عاطفياً: تغيرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل

صحياً: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تول المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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