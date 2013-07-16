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طلاب الفرقة السادسة بطب الزقازيق يضربون عن الدراسة

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طلاب الفرقة السادسة بطب الزقازيق يضربون عن الدراسة طلاب الفرقة السادسة بطب الزقازيق يضربون عن الدراسة

أعلن طلاب كلية الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الزقازيق الدخول فى إضراب عن الدراسة والاعتصام بساحة الكلية بدءا من اليوم الثلاثاء، ذلك اعتراضاً على تعدى أمن المستشفى بالضرب على 7 منهم واحتجازهم حسبما قالوا.

وقال أحمد نصر أمين اتحاد طلاب كلية الطب، إنه خلال تواجد زملائه فى مستشفى الحرجة لتصوير إعلان بكاميرا ديجيتال بغرض نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لدعوة لحفل إفطار جماعى بالكلية تفاجأ باعتراض مجموعة من طاقم أمن المستشفى وقاموا بسحب الكاميرا وعندما اعترض الطلاب شبت مشادات تطورت لاشتباكات.

وأضاف نصر، أنه تم احتجاز الطلاب من قبل الأمن وتحرير محاضر ضدهم واتهامهم بتهم غير واقعية.

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مصر 365