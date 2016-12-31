بمناسبة الكريسماس.. أوجه الشبه بين الأهلى وبابا نويل

ياسمين يحيى

يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد، وفى ظل البطولات التى استطاع النادى الأهلى تحقيقها خلال شهر ديسمبر، فى مختلف الألعاب، نجد أن هناك أوجه للتشابه بين بابا نويل رجل "الكريسماس" والنادى الأهلى.

اللون الأحمر

يتميز بابا نول بملابسه الحمراء،ويرتدرى بدلة حمراء بالإضافة إلى قبعته والحقيبة التى يمسك قبضته عليها والمليئة بالهدايا والحزام ذات اللون الأسود، هو نفس اللون الذى يتخذه بطل أفريقيا شعارًا له، حيث النادى الأهلى يطلق عليه "القلعة الحمراء" ملازمًا للون شعاره، ذات اللون الأحمر ويتوسطه لون أبيض عليه صورة نسر أسود.

إسعاد الجماهير

كما ينتظر الجميع بابا نويل فى نهاية العام، ليقدم هداياه إليهم، وليزيد فرحتهم خلال استعدادهم لاستقبال العام الجديد، موزعًا الهدايا على الكبير والصغير، قام لاعبو النادى الأهلى بإسعاد الجماهير الأهلاوية كبيرها وصغيرها بكل فئاتها، بعدد البطولات والأفراح التى جلبها لهم خلال شهر ديسمبر خاصة فى النصف الثانى من الشهر، فعلى مستوى لعبة كرة السلة، استطاع أن يحصد كأس أفريقيا للمرة الاولى فى تاريخه، بالإضافة إلى لقب دورى المرتبط، وكذلك دورى مرتبط السيدات للعام الثانى على التوالى، وفى كرة القدم فاز على الزمالك بختام مباريات الدور الاول من الدورى بهدفين دون رد أحرزهما مؤمن زكريا، وأجاى، وفى كرة اليد فاز فريق 2000 بالجولة الرابعة من الدور الثانى لبطولة الجمهورية.