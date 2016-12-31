أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 31/12/2016

كتب رمضان حسن

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم والتى جاء فى مقدمتها حديث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عن رفضه للعديد من العروض الخارجية التي وصلته في الفترة الماضية.

كوبر: رفضت عروضاً من أندية ومنتخبات لارتياحى فى مصر

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه تلقى عدة عروض موخراً من منتخبات وأندية خارجية ورفضها جميعاً، بسبب ارتياحه مع منتخب مصر.

وأضاف "كوبر"، فى المؤتمر الذى عقده اليوم لاستعراض استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا بالجابون، "إذا شعرت أن اتحاد الكرة ليس لديه رغبة فى تحقيق الأهداف التى حضرت من أجلها سأرحل فورا عن تدريب الفراعنة".

جهاز الزمالك لـ"محمد حلمى": لو مش عاوزنا قول وإحنا نمشى

كشف مصدر بنادى الزمالك، تفاصيل الجلسة التى عقدت بين الجهاز الفنى للزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادى، فى غياب مرتضى منصور رئيس النادى قبل أن يعقد جلسة فردية مع محمد حلمى فى مساء الجمعة.

رسمياً.. سموحة يفسخ التعاقد مع حلمى طولان بالتراضى

أعلن نادى سموحة فسخ التعاقد مع الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى، بشكل رسمى، بالتراضى .

وكانت إدارة سموحة تنتظر انتهاء مباريات الدور الأول لبطولة الدورى، بعد تراجع المستوى الفنى والنتائج التى أدت لابتعاده عن المنافسة على الدورى وخروجه من المربع الذهبى للمسابقة.

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه و"جدو الصُغيّر" لضم بيكلى من بتروجت

عرض النادى الأهلي 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى محمد حمدى زكى "جدو الصغيّر"، لاعب الفريق، لضم الإثيوبى "شيمس بيكلى"، لاعب بتروجت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على رغبة حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، الذى يرى أن بيكلى يُجيد اللعب فى أكثر من مركز، وتحديداً فى الهجوم وصانع الألعاب والجناح الأيسر.

معتمد جمال يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير.. والأهلي نصيب الأسد

أعلن معتمد جمال المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة الفراعنة الصغار لمعسكرهم المغلق الذى ينطلق يوم ٤ يناير المقبل حتى ٢٥ من نفس الشهر.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وعم، محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".

أنطوى ينتظر التأشيرة للعودة من غانا والتوقيع للمقاصة

ينتظر جون أنطوى مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى والمتواجد حاليًا فى غانا الحصول على "التأشيرة" من أجل العودة إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر يناير.