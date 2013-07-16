نصيحة Rani Mukherjee لمحاربة من الهالات السَّوداء

الرياض- آلاء عشيبه

تنصح نجمة بوليوود Rani Mukherjee كلّ سيِّدة بضرورة الحرص على أداء الرياضة في الهواء الطَّلق للتخلُّص من الهالات السَّوداء.

فالتمارين الرياضيَّة تقوم بزيادة مستوى الأوكسجين في الدم، ممّا يكسب الدم اللون الأحمر النقيّ الزاهي، والذي ينعكس بدوره على انتفاخ وامتلاء منطقة أسفل العينين، وإكسابها اللون الورديّ الصحيّ.

وتقول: "ألتزم يومياً بالقيام بالتمارين الرياضيَّة المختلفة، كما ألتزم بالقيام بجلسة أو جلستين من رياضتي المفضَّلة "اليوغا"؛ للتمتُّع بصحَّّة الجسم من الدَّاخل، وصحَّة البشرة من الخارج".