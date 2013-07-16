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نصيحة Rani Mukherjee لمحاربة من الهالات السَّوداء

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نصيحة Rani Mukherjee لمحاربة من الهالات السَّوداء نصيحة Rani Mukherjee لمحاربة من الهالات السَّوداء

الثلاثاء 16-07-2013 15:20

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    نجمة بوليوود Rani Mukherjee

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    بشرة نضرة خالية من الهالات السوداء

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    التمارين الرياضيَّة تقوم بزيادة مستوى الأوكسجين في الدم

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    تلتزم الممثلة بالقيام بجلسة أو جلستين من رياضتي المفضَّلة "اليوغا"

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    تنصح Rani كلّ سيِّدة بضرورة الحرص على أداء الرياضة في الهواء الطَّلق

الرياض- آلاء عشيبه

تنصح نجمة بوليوود Rani Mukherjee كلّ سيِّدة بضرورة الحرص على أداء الرياضة في الهواء الطَّلق للتخلُّص من الهالات السَّوداء.
فالتمارين الرياضيَّة تقوم بزيادة مستوى الأوكسجين في الدم، ممّا يكسب الدم اللون الأحمر النقيّ الزاهي، والذي ينعكس بدوره على انتفاخ وامتلاء منطقة أسفل العينين، وإكسابها اللون الورديّ الصحيّ.
وتقول: "ألتزم يومياً بالقيام بالتمارين الرياضيَّة المختلفة، كما ألتزم بالقيام بجلسة أو جلستين من رياضتي المفضَّلة "اليوغا"؛ للتمتُّع بصحَّّة الجسم من الدَّاخل، وصحَّة البشرة من الخارج".

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سيدتي