ننشر أسماء مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد بعد اعتماده

بورسعيد – محمد عزام

اعتمد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، حركة ترقيات مجلس إدارة الهيئة الجديد. وقال مصدر بالهيئة لـ"اليوم السابع" من شملتهم حركة الترقيات؛ المهندس نشأت ‏المنيرى تقلد منصب مدير إدارة الرئاسة، والمهندس أحمد شوقى، مدير إدارة التحركات.‏

وأضاف المصدر كما تقلد المهندس ناجى أمين، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس جمال خالد، مدير إدارة الشركات، والمهندس محمود بشارى، مدير إدارة شئون العاملين.

وأكد المصدر أنه قد شغل المهندس عبد الفتاح الشاعر، منصب مدير إدارة التموين، والمهندس أحمد مكى، مدير إدارة الإشغال، كما تقلدت المهندسة انتصار إبراهيم، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد الدسوقى، مدير إدارة ‏الكراكات.‏

وأشار إلى أنه قد تضمنت الحركة المهندس سعد عسكر، بإدارة التخطيط، والمهندس سيد أبو الفتوح، ‏مدير إدارة الترسانة، والمهندس هانى حنا مدير إدارة الخدمات، والمهندس مصطفى صالح، نائب مدير إدارة الشركات، والمهندس مجدى المغازى نائب مدير ‏شئون العاملين.