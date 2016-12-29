البدري: أنطوي سيعود للأهلي بعد "رأس السنة" وعرض إسباني يهدد ضم "دولي"

كتب فتحى الشافعى

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق سيعود للقاهرة عقب احتفالات رأس السنة من أجل استكمال عقده مع القلعة الحمراء، موضحً هناك عقوبة كبيرة سيتم توقيعها ضد اللاعب بسبب سفره إلى بلاده منذ يومين بدون علم الأهلى.

وكان البدرى قد قاد فريقه للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما اليوم، الخميس، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى.

وأكد حسام البدرى فى تصريحات لقناة "أون سبورت" أن أنطوى أكد لإدارة الأهلى إنه سيعود للقاهرة عقب احتفاله مع أسرته هناك بأعياد رأس السنة، موضحًا أنه لم يُحدد مصير جون أنطوى وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى للأهلى عن صعوبات تواجه الأهلى فى ضم مهاجم أجنبى خلال انتقالات يناير المقبلة أبرزها العروض التى يتلقاها بعض اللاعبين الأجانب المُرشحين للفريق أبرزهم نجم نادى صن داونز الجنوب أفريقى كيجان دولى حيث تلقى الأخير عروضًا من أندية خارجية منها عرض إسبانى.

وأكد المدير الفنى للأهلى أن شيمس بيكلى مهاجم بتروجت من اللاعبين الأجانب المُرشحين للفريق، موضحًا أن الجهاز سيحسم ملف صفقة الشتاء خلال الفترة المقبلة.