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حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

برج الميزان :

مهنياً: تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات بسبب مناقشة شرسة، حافظ على هدوئك ولا تبدأ مشروعاً

عاطفياً: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة

صحياً: قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى

ابراج مكتوب :

برج الميزان:

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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