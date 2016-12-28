جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب عسل نحل وأدوية بشرية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم محاولتى تهريب كميه من عسل النحل والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة وقانون الصيدلة وقانونى الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير .

وقال بيان للجمارك، انه اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من الأردن اشتبه محمد أبورياش رئيس قسم الحركة في محتويات بعض الكراتين بمشمول الشهادة الجمركية رقم 8325 لسنة 2016 المقيدة باسم "ع . أ . ع " مصري الجنسية ومشموله عبارة عن أمتعة شخصية، وبالعرض على محمد إبراهيم مدير مكتب المدير العام بتشكيل لجنة جمركية للمعاينة المشمول من محمود حمزه مدير التعريفة و إبراهيم صبري رئيس قسم التعريفة وحسن عمر مدير مكافحة التهريب ومحمد أبوعيسى مكافحة التهريب و سمير مرعي مدير الأمن الجمركي وثروت يوسف مدير تفتيش الركاب.

وتم ضبط 600 كيلو جرام عسل نحل معبأة داخل 363 عبوة بلاستيكية مرقوم عليها "فيري لغسيل الصحون" مخبأة داخل 8 كرتونة، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 90 ألف جنيه وقدر التعويض الجمركي بمبلغ 180 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 115 لسنة 2016، وطلب المتهم التصالح مع الجمارك وسدد التعويض المستحق.

وقالت الجمارك انه بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لجمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع واثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 8332 لسنة 2016 باسم "م . أ . ر " مصري الجنسية ومشموله أمتعة شخصية، تم ضبط 6624 قرص بنادول مخبأة بداخل التجويف الداخلي لمبرد مياه مستعملة (كولدير) ضمن الأمتعة الشخصية.

وتم تقدير التعويض الجمركي بمبلغ 11040 جنيه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 116 لسنة 2016 وطلب المتهم التصالح مع الجمارك وسدد التعويض المستحق.