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الحلقة السادسة من "زمن البرغوت 2": أم دياب تعترف لزوجها بتواطؤها مع هدية للإيقاع بينه وبين عفاف

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الحلقة السادسة من "زمن البرغوت 2": أم دياب تعترف لزوجها بتواطؤها مع هدية للإيقاع بينه وبين عفاف الحلقة السادسة من "زمن البرغوت 2": أم دياب تعترف لزوجها بتواطؤها مع هدية للإيقاع بينه وبين عفاف

كتب : أحمد العميد الثلاثاء 16-07-2013 03:09

شهدت الحلقة السادسة من الجزء الثاني من مسلسل "زمن البرغوت"، محاولات من "هدية" للإيقاع بين "عفاف" و"أبو دياب"، حيث حاولت إقناع الأخير بأنها زوَّجت أخاها "جابر" لأخت زوجها "شاهر" نكاية به، كما حاولت التلميح له برغبتها في أن يطلق أختها ويتزوج بها كي تربي أولادها مع أولاده، إلا أنه استاء من حديثها.

وانتشر بين جنود الشام خبر أن "الشريف حسين" قائد جيوش الحجاز بدأ في استهداف الجنود العثمانيين، وعزم على تصفيتهم كما عزم على ضم الشام للحجاز وفقا للحوار الذي دار بين "وضاح" وجندي زميله قبل أن يشن العثمانيون غارة على المعسكر، فينجح أحد الجنود الشوام في قتل جندي عثماني، إلا أنه حوصر بعد ذلك من قبل بضعة جنود آخرين هو و"وضاح".

يذكر أن أحداث الجزء الأول من المسلسل وقعت خلال فترة تترواح ما بين عامي 1915 و1918، بينما تنطلق أحداث الجزء الثاني من مسلسل البيئة الشامية من عام 1918 وتستمر حتى 1926، ومما تتضمنه هذه الفترة من أحداث خروج العثمانيين من البلاد ودخول الملك فيصل إلى دمشق والاحتلال الفرنسي.

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