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الغرف التجارية: زيادة جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 65% الشهر القادم بعد زيادتها 50% منذ أسابيع

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الغرف التجارية: زيادة جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 65% الشهر القادم بعد زيادتها 50% منذ أسابيع الغرف التجارية: زيادة جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 65% الشهر القادم بعد زيادتها 50% منذ أسابيع

تمر في الفترة الحالية بأزمة اقتصادية كبيرة ويشعر بها كل من في الدولة الغني والفقير نتيجة لعدة قرارات اقتصادية تم اتخاذها في الفترة الأخيرة خاصة تحرير سعر الصرف ومع ارتفاع ارتفعت جميع السلع والخدمات مع ثبات رواتب الموظفين والمعاشات واصبح المواطن لا يستطيع تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته .

وكل يوم السلع في زيادة مستمرة وقد صرح “هاني متولي ” سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام  عن ارتفاع جديد في الأجهزة الكهربائية خلال الأيام القادمة بنسبة 65% بالإضافة إلي ارتفاعها الأيام الماضية بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي قارب أن يتجاوز ال20 جنيه .

وقد اكد متولي انه إذا استمر سعر الدولار في زيادة سوف يوثر ذلك علي أسعار الأجهزة الكهربائية وتزيد مرة ثالثة أسعارها ، وأشار إلى الكثير من التجار قاموا بإيقاف بيع الأجهزة الكهربائية لحين ارتفاع سعر الدولار مرة اخري ويبيعوها بسعر مرتفع حتي يستفيدوا من سعرها ، وان السوق هذه الفترة تشهد حالة من الركود الشديد.

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