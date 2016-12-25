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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26 ديسمبر 2016

مهنياً: يوم مناسب جداً ، لا تتراجع أمام العقبات الصغيرة التي يضعها الزملاء في وجهك، بل واجههم وتغلب على أهدافهم السيئة

عاطفياً: عليك أن تكون متسامحاً تجاه الشريك، فالخطأ الذي ارتكبه لم يكن مقصوداً، وأنت تعلم ذلك علم اليقين

صحياً: لا تخاطر في تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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