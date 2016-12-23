أسعار الذهب اليوم الجمعة 23\12\2016 في محلات الصاغة في مصر

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر تراجعا اليوم ويوم الامس الخميس ليصل عيار 24 الى 697 جنيه بعد ان انخفض بفارق سعر 11 جنيه عن اسعار أول من أمس وذلك تزامنا وارتباطا بانخفاض أسعار الذهب العالمي، من جهة وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وفي تعاملات مساء هذا اليوم ارتفعت اسعار الذهب 4 جنيه. أسعار الذهب اليوم الجمعة 23\12\2016 في مصر:

بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته­­­­­­­­ في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر الذهب في السوق المصرية) الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري عيار 24 701 عيار 22 642 عيار 21 613 عيار 18 525 الاونصة 21,788 الجنيه الذهب 4,904 الكيلو 700,571

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, December 23, 2016 07:48 PM بتوقيت دولة مصر

سعر المصنعية فى مصر حوالي 30 جنيه مصري للجرام.

شبكةعيونالإخبارية

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