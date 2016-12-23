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سعر الدولار اليوم الجمعة 23/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء تراجع كبير للدولار مقابل الجنية في البنوك

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سعر الدولار اليوم الجمعة 23/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء تراجع كبير للدولار مقابل الجنية في البنوك سعر الدولار اليوم الجمعة 23/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء تراجع كبير للدولار مقابل الجنية في البنوك

هبط اليوم الجمعة 23 ديسمبر  في البنوك ، حيث أنه علي عكس المتوقع حدث تراجع في جميع الدولار في البنوك التي تعمل بمصر في ختام تعاملات الامس وفي السوق السوداء مقابل الجنية في التعاملات المسائية، حيث أن أعلي سعر للدولار الان هو 19.00 بالبنك الأهلي الكويتي، حيث أنخفض 40 قرش عن سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات، رغم انه كان متوقع له الأرتفاع .


سعر الدولار اليوم الجمعة 23/12/2016

أنخفض سعر الدولار في البنوك وقد وصل إلي سعر الدولار إلي 19.كأعلي سعر في البنوك، ويبدو انه سوف يعود إلي الأرتفاع الأيام المقبلة، وقد قمنا في تلك المقالة بعمل جدول شامل لجميع الدولار في جميع البنوك المصرية بالسعر الرسمي في كل بنك شراء وبيع

البنك  سعر الشراء  سعر البيع
إتش إس بي سي   19.00  19.50
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس)  18.99  19.60
بنك البركة مصر  18.94  19.49
البنك المصري لتنمية الصادرات  18.90  19.30
بنك مصر إيران للتنمية  18.90  19.60
البنك اﻷهلي اليوناني  18.90  19.50
بنك بلوم مصر  18.90  19.25
بنك الإسكندرية  18.90  18.95
المصرف المتحد  18.90  19.40
بنك التعمير والإسكان.  18.80  19.30
البنك العربي اﻷفريقي الدولي  18.80  19.40
البنك المصري الخليجي  18.75  19.25
بنك فيصل الإسلامي المصري  18.75  19.75
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  18.75  19.10
كريدي أجريكول مصر  18.75  19.05
بنك قناة السويس  18.65  18.90
بنك القاهرة  18.65  18.85
البنك اﻷهلي المصري  18.65  18.85
بنك مصر  18.65  18.85
مصرف أبو ظبي الإسلامي  18.55  19.00
البنك التجاري الدولي  18.50  18.75

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