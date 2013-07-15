مصرع 2 اثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة بالبحر الأحمر

لقي ضابط بالقوات المسلحة وشخص اخر مصرعهما فيما اصيب 2 اخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة راس غارب وقد تبين من تفاصيل الحادث انقلاب السيارة رقم 41110 ملاكي البحر الاحمر بالكيلو 14 بطريق الزعفرانه راس غارب واسفر الحادث عن مصرع احمد حفني عباس حنفي 28 عام القاهرة نقيب بالقوات المسلحة و محمود احمد حسين 35 توفي بعد نقله لمستشفي الغردقة العام فيما اصيب سيد سعد محمود 40 القاهرة ومصطفي محمود احمد حسين 5 سنوات وحالته سيئة وتم نقله لمستشفي الغردقة العام.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث.