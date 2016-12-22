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سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2016 في البنوك والسوق السوداء اشتعال جنوني لأسعار الدولار في البنوك الخاصة

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سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2016 في البنوك والسوق السوداء اشتعال جنوني لأسعار الدولار في البنوك الخاصة سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2016 في البنوك والسوق السوداء اشتعال جنوني لأسعار الدولار في البنوك الخاصة

يترقب اليوم الخميس المتعاملين فى السوق السوداء والمستوردين وحائزى الدولار الأمريكي كل التغيرات على مقابل الجنيه المصرى خاصة بعد موجة إرتفاعات متتالية رفعت سعر الدولار من 18 جنيه إلي 19.40 للشراء فى الأسبوع الحالى، وهو مايؤكد أن سعر الدولار اليوم قد يشهد تغيرات وإن كانت الأسعار تميل للتراجع فى البنوك الحكومية والإستقرار فى نظيرتها الخاصة.


سعر الدولار اليوم الخميس 22/12/2016

وصل سعر الدولار فى بنوك المشرق والإستثمار والأهلى المتحد ليصل 19.40 للشراء فى البنوك الرسمية، وبلغ فى السوق السوداء 19.50 وسط تراجع طفيف لسعر الدولار اليوم مقارنة بسعر الدولار الإثنين والثلاثاء فى البنوك الخاصة.

البنك  سعر الشراء  سعر البيع
بنك بيريوس  19.40  19.85
بنك البركة  19.39  19.89
مصرف أبو ظبى الإسلامي  19.35  19.85
البنك المصرى لتنمية الصادرات  19.30  19.70
البنك المصرى الخليجي  19.25  19.88
بنك HSBC  19.25  19.90
بنك إيران للتنمية  19.25  19.75
البنك الاهلى اليوناني بمصر  19.15  19.90
بنك بلوم مصر  19.10  19.30
بنك التعمير والاسكان  19.10  19.60
المصرف المتحد  19.00  19.30
بنك الاسكندرية  19.00  19.25
بنك فيصل  19.00  19.75
كريدي أجريكول  18.90  19.05
بنك SAIB  18.90  19.30
بنك قناة السويس  18.85   19.30
البنك العربى الأفريقي  18.85  19.25
البنك الأهلى المصرى   18.80  19.00
بنك مصر  18.80   19.00
بنك القاهرة  18.80  19.00
البنك التجاري الدولى CIB  18.65  18.95

ولايعرف بعد ماهية منحنى سعر الدولار الأمريكي وهل هو فى طريقه لكسر رقم 20 جنيه للمرة الاولى أم لا؟ خاصة أن هناك تذبذب واضح فى الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان المتفق عليه أن الدولار الأمريكي يرتفع، ليستقر قليلا ثم يواصل حركة الإرتفاع أمام الجنيه المصرى.

تتطلع مصر من موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الثانية من القرض إلي جذب مزيد من الإستثمارات، حيث ان منح البنك الدولى مصر قرضا يعنى أن الإقتصاد المصرى يقوم بإصلاحات جادة، كما أنه جاء لرغبة لعدم وجود سعرين للدولار الأمريكي والخاص بالبيع والشراء بعدما نشطت السوق السوداء.

كان الرئيس عبد الفتاح قد أكد فى أحد خطابات إلي أن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تلك الفترة ليس عادلا على الإطلاق، والملاحظ أن البنوك الخاصة تتفوق بإستمرار على البنوك الحكومية فى قيادة موجة سعر الدولار.

هذا وجاءت موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الثانية للقرض لتعزز أمال مصر فى الإصلاحات الإقتصادية من أجل الخروج من أزمة النقد الاجنبي والتى صارت مشكلة حقيقية تواجه أسعار المنتجات فى مصر، وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن موافقة الصندوق هي شهادة لمواصلة مصر الإصلاحات بشكل كبير.

 

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