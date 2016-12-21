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مرتضى منصور: بيان الأهلى عن الحكام غير مقبول

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مرتضى منصور: بيان الأهلى عن الحكام غير مقبول مرتضى منصور: بيان الأهلى عن الحكام غير مقبول

>كتب محمد عراقى

انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك بيان النادي الأهلي والذي جاء تعليقاً على استقالة رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام، مشدداً على أن الأحمر هو من بدأ بالشكوى من الحكام ومن أخطائهم الفادحة، معلقاً :"البيان غير مقبول".

وقال منصور في تصريحات إذاعية إن تراشق الحكام على مواقع التواصل الاجتماعي دليل على ضعف البلتاجي، مشدداً أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومحمد عبد الوهاب عضو المجلس الأحمر دائما الاعتراض على منظومة التحكيم.

وكشف رئيس الزمالك أن استقالة البلتاجي قرار تم اتخاذه في اجتماع لجنة الأندية الأخير بمباركة الأهلي، موجهاً تساؤلاً: لماذا يعترضون الآن ؟.. مؤكداً دعمه للجنة الحكام الجديدة.

 

 

 

 

 


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