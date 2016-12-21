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بالصور..مدير أمن المنيا يتفقد خدمات الكنائس والمطرانيات بالمحافظة

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جانب من تفقد الكنائس

جانب من تفقد الكنائس

 

تفقد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، خدمات الكنائس بمراكز شرطة سمالوط، ومطاى، وبني مزا،ر حيث شدد على ضرورة تواجد خدمات مرورية ثابتة أمام المطرانيات وبعض الكنائس القريبة من التجمعات السكنية، وأماكن الأسواق، والالتزام بالحرم الأمن، وعدم وجود أي سيارات داخل الحرم الأمن لأي سبب .

ووجه دويدار، ضباط المفرقعات بضرورة التواجد على مستوى المحافظة لتعقيم المطرانيات، والكنائس على مدار اليوم الكامل، وكذلك ضرورة تواجد خدمة للمرافق لإزالة كل الإشغالات من الطرق المؤدية للمطرانيات، والكنائس، لتسهيل السيولة المرورية، بتلك الشوارع، كما تقابل دويدار مع مأموري المراكز ورؤساء المباحث.

وشدد، على مداومة المرور على الخدمات دائرة المركز، وخاصة الكنائس، والمطرانيات، نظرًا لما تشهده الأيام المقبلة من احتفالات خاصة باللإخوة الأقباط، وضرورة الإخطار الفوري حال حدوث شئ يخل بالأمن العام.

 

 

 

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