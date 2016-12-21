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بعد أزمة امتحان اللغات.. "التعليم" تسمح بتحويل طلاب الثانوية لمدارس الحكومة

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بعد أزمة امتحان اللغات.. "التعليم" تسمح بتحويل طلاب الثانوية لمدارس الحكومة بعد أزمة امتحان اللغات.. "التعليم" تسمح بتحويل طلاب الثانوية لمدارس الحكومة

>كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، خطابا  للمديريات التعليمية بخصوص أزمة تعريب امتحانات الثانوية لطلاب المدارس اللغات.

 

وشدد حجازى على المديريات بتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الثانوية الرسمية للغات "الراغبين فى اداء الامتحانات باللغة العربية"، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية ، حتى يتمكنوا من اداء الامتحانات بها، مؤكدا ضرورة أن تتم تلك التحويلات بالكامل فى موعد اقصاه الخميس الموافق 5 يناير 2017.

 

ويأتى خطاب حجازى إلحاقا لفاكس الذى كان قد أصدره رئيس قطاع التعليم العام بتاريخ 5 ديسمبر 2016، بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، وذلك بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم على الاستثناء من شرط موعد التحويلات للصف الثالث الثانوى وحرصا على مصلحة الطلاب.

 


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