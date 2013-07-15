الحلقة الخامسة من "ياسمين عتيق": أبو العز يجبر أبو إسماعيل على عقد قرانه على ابنته

كتب : محمد أبوضيف منذ 26 دقيقة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "ياسمين عتيق" عودة "جواد صباغ" إلى منزله، عقب الفرمان الصادر من "رؤوف" بالعفو عنه وكل من واجه عسكر الأتراك، وترحيل العسكر، وباتت سيرة "جواد" ورجاله على كل لسان بدمشق، كأبطال أجبروا الوالي على ترحيل العسكر.

تتقدم والدة "جواد؟ لخطبة "جورية" ابنة "أبو إسماعيل" خادم المسجد لنجلها عقب عودته، وهو ما استقبلته عائلتها بالسرور، لكن في نفس الوقت تذكروا نجلهم الغائب المحتجز لدى "أبوالعز"، ومساومة الأخير على عودته مقابلة الزواج من "جورية".

ويجبر "أبوالعز" "أبو إسماعيل" على عقد قران ابنته عليه دون موافقته، مهددا إياه بقتل ابنه إن لم يوافق.

"ياسمين عتيق" من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة غسان مسعود وسلاف فواخرجي ومنى واصف وسلمى المصري وإمارات رزق وجهاد سعد وسليم صبري وروعة ياسين، إضافة إلى نخبة من الوجوه الشابة.