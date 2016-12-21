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ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته مواد مخدرة بالزيتون

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ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته مواد مخدرة بالزيتون ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته مواد مخدرة بالزيتون

>كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث قسم الزيتون من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين حيازته كنية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبته قوة أمنية من ضبط "عبد القادر.ق" 37 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4432/6342 لسنة 2011 الزيتون "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة.

على الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 800 جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، مبلغ 1200 جنيه، وسلاح أبيض ".

وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصيلات البيع، والسلاح للدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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