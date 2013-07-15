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الحلقة الخامسة من "لعبة الموت": نايا تقفز في البحر وتسافر إلى القاهرة هربا من عاصم

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الحلقة الخامسة من "لعبة الموت": نايا تقفز في البحر وتسافر إلى القاهرة هربا من عاصم الحلقة الخامسة من "لعبة الموت": نايا تقفز في البحر وتسافر إلى القاهرة هربا من عاصم

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من لعبة الموت، بطلب "نايا"، التى تؤدي دورها الفنانة سيرين عبد النور، الطلاق مجددا من زوجها عاصم الذي يؤدي دوره الفنان عابد الفهد، يترتب عليه مشاجرة جديدة بينهما.

تقفز نايا من القارب دون السترة الواقية يجعل الجميع يتوقع إنها انتحرت بسب معاملة عاصم لها، تستمر الجهود المدنية لحبث عنها ولكن دون جدوى.

تظهر نايا بعيدا عن منزلها في المطار، حيث وصلت إلى القاهرة من اجل العمل بمكتب كريم للتصاميم والذي يؤدي دوره الفنان ماجد المصري.

يؤكد كريم لـ"نايا"على إنه قام بتوظيفها في الشركة بسبب تصاميمها، في وقت مازال عاصم يبحث ويتأمل في عودة نايا له.

يذكر أن مسلسل لعبة الموت من بطولة ماجد المصري، سيرين عبدالنور، ميس حمدان، عابد الفهد، ومن تأليف ريم حنا وإخراج الليث حجو.

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