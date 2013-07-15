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الحبيبات الكريستالية للقضاء على الجلد الميت

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الحبيبات الكريستالية للقضاء على الجلد الميت الحبيبات الكريستالية للقضاء على الجلد الميت

تعد العناية بالجلد محور اهتمام كل امرأة لما يترتب عليه من الحصول على مظهر رائع، ويعد الجلد الميت من الأشياء الهامة التى تسعى المرأة للتخلص منها، لذا يستخدم لتقشير الكريستالى لإزالة الطبقة غير المرغوب بها من الجلد الميت.

ويوضح الدكتور هانى نبيل استشارى جراحة التجميل، قائلاً "يتم ممارسة التقشير الكريستالى بإزالة خلايا الجلد الميت بإجراء تدليك عميق للبشرة بإستخدام حبيبات كريستالية، ويؤدى ذلك لمحاربة علامات الشيخوخة وتقدم السن، حيث يقوم هذا التقشير بتجديد وتنشيط الجلد ويمكن مع ذلك استخدام حبيبات متناهية الصغر كأوكسيد الألومينيوم، وهذا من شأنه أن يقلل من الخطوط البيضاء والتجاعيد.

ويستخدم التقشير الكريستالى للبشرة التى تعانى من حساسية من أشعة الشمس أو من تظهر لديهم علامات تقدم السن أو للبشرة ذات المسام الواسعة، كما أن حب الشباب يستخدم التقشير الكريستالى كعلاج فعال له مرشح أمثل لعلاج التقشير الكريستالى، ويمكن تكرار التقشير الكريستالى بمعدل 14 يوماً، وقد يصل إلى شهر، وذلك للحصول على أفضل نتيجة للعناية بالبشرة.

أما عن مناطق الجسم التى يمكن علاجها بالتقشير الكريستالى فهى الوجه، الظهر، الذراعين، الرقبة، ومنطقة العنق والكتفين، ويمكن للسيدة بمداومة الاهتمام والعناية بالبشرة والجسم ككل القضاء على أى مشاكل قد تعانى منها فإهمال الشىء حتى لو كان بسيطا ينتج عنه آثار كثيرة.

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مصر 365