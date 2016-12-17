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أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016 الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين

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أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016 الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016 الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين
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>كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016، العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها، الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين ويواصل الزحف نحو قمة الدورى.

 

الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين ويواصل الزحف نحو قمة الدورى

نجح الزمالك فى تحقيق فوز جديد بالدورى على حساب الاتحاد السكندرى بملعب برج العرب، ضمن الأسبوع الـ16 للدورى بنتيجة 2/0 ليواصل الزحف نحو قمة الدورى الذى يتصدره النادى الأهلى برصيد 39 نقطة.

 

مرتضى منصور: عقوبة على لاعبى الزمالك للاستهتار بالخصم

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رفضه التام لما قدمه لاعبو فريقه خلال ربع الساعة الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندرى وتعمد الاستهتار بالخصم بعد إحراز هدفين.

 

محمد حلمى: هدف الزمالك الملغى أمام الاتحاد صحيح.. ونرفض الاستبدال

 

أكد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، أن الهدف الأول الذى أحرزه فريقه أمام الاتحاد السكندرى وألغاه محمود البنا حكم اللقاء، صحيح ونجح الفريق فى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بفضل الأداء الجيد.

 

 

تأجيل مباراة الإنتاج الحربى وإف سى مصر بالكأس 48 ساعة بسبب "الزمالك"

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الإنتاج الحربى مع إف سى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، يوم 25 ديسمبر الجارى بدلا من يوم 23 من نفس الشهر، خاصة أن الإنتاج الحربى سيواجه الزمالك يوم 21 ديسمبر ضمن مؤجلات الفريق الأبيض بالدورى.

 

 

مرتضى منصور: إبراهيم صلاح جدد للزمالك وتوقيع باسم وجنش غدًا

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، توقيع إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق على عقود التجديد للقلعة البيضاء قبل مباراة الاتحاد السكندرى.

 

هانى زادة لـ"البنا": مفيش فايدة واللون الأبيض عاملك حساسية

وجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا تجاه محمود البنا حكم مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى ضمن الأسبوع الـ 16 للدورى الممتاز.

 

الزمالك يكلف أحمد مرتضى وهانى زادة بفسخ عقد مايوكا

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ثنائى المجلس الأبيض هانى زادة وأحمد مرتضى بعقد جلسة مع وكيل أعمال الزامبى إيمانويل مايوكا للاتفاق معه على فسخ التعاقد بالتراضى.

 

إحالة معارضة ممدوح عباس على حكم حبسه لدائرة العجوزة

أحالت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، نظر المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لدائرة الخامسة جنح العجوزة، وتحديد جلسة 26 ديسمبر لنظرها.


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