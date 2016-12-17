أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016 الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين

كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 12 / 2016، العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها، الزمالك يسقط زعيم الثغر بهدفين ويواصل الزحف نحو قمة الدورى.

نجح الزمالك فى تحقيق فوز جديد بالدورى على حساب الاتحاد السكندرى بملعب برج العرب، ضمن الأسبوع الـ16 للدورى بنتيجة 2/0 ليواصل الزحف نحو قمة الدورى الذى يتصدره النادى الأهلى برصيد 39 نقطة.

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رفضه التام لما قدمه لاعبو فريقه خلال ربع الساعة الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندرى وتعمد الاستهتار بالخصم بعد إحراز هدفين.

أكد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، أن الهدف الأول الذى أحرزه فريقه أمام الاتحاد السكندرى وألغاه محمود البنا حكم اللقاء، صحيح ونجح الفريق فى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بفضل الأداء الجيد.

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الإنتاج الحربى مع إف سى مصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، يوم 25 ديسمبر الجارى بدلا من يوم 23 من نفس الشهر، خاصة أن الإنتاج الحربى سيواجه الزمالك يوم 21 ديسمبر ضمن مؤجلات الفريق الأبيض بالدورى.

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، توقيع إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق على عقود التجديد للقلعة البيضاء قبل مباراة الاتحاد السكندرى.

وجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا تجاه محمود البنا حكم مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى ضمن الأسبوع الـ 16 للدورى الممتاز.

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ثنائى المجلس الأبيض هانى زادة وأحمد مرتضى بعقد جلسة مع وكيل أعمال الزامبى إيمانويل مايوكا للاتفاق معه على فسخ التعاقد بالتراضى.

أحالت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، نظر المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لدائرة الخامسة جنح العجوزة، وتحديد جلسة 26 ديسمبر لنظرها.