مرتضى منصور: إبراهيم صلاح جدد للزمالك وتوقيع باسم وجنش غدًا

كتب أحمد توفيق

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، توقيع إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق على عقود التجديد للقلعة البيضاء قبل مباراة الاتحاد السكندرى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية أن إبراهيم صلاح لم يشترط على الزمالك مطلقًا وطلب من مجلس الإدارة تحديد راتبه السنوى وهو ما حدث ووقع على عقود التجديد .

وأضاف مرتضى منصور أنه سيعقد جلسة غدًا مع الثنائى محمود جنش وباسم مرسى للحصول على توقيعهما بشكل رسمى مثل إبراهيم صلاح، موضحًا أن أى لاعب يرغب فى التجديد أهلاً به لكن من يرفض عليه الرحيل ومع ألف سلامة لا توجد أزمة لدى النادى .

وتعجب مرتضى منصور من قيام بعض اللاعبين بتحديد شروط عند التجديد رغم عدم وضع هذه الشروط فى التعاقد الأول لكن الاختلاف يكون أن اللاعب أصبح نجم لكنه يتناسى أن السبب فى هذه النجومية هو نادى الزمالك .